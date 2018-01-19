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Бузова: «Простите нам наше счастье!»


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Ольга Бузова пытается прийти в себя после женитьбы экс-супруга. И дабы отвлечься, звезда решила поразвлечься с шоуменом Тимуром Батрутдиновым. Пара вместе отдыхает в Таиланде и увлеченно публикует совместные снимки. Но многие поведение Ольги не одобряют.

Возможный роман Бузовой и Батрутдинова стали обсуждать несколько дней назад, после появления первых совместных снимков артистов в соцсетях. Некоторые предположили, что это стандартный пиар, сам Тимур сообщил, что дружит с Ольгой более 10 лет, хотя сейчас это «дружба на грани».

Накануне Бузова решилась на очередной эффектный снимок - она позировала на руках Тимура в бассейне. «Случайно оказались вместе на закрытом острове, единственном приватном острове в Таиланде. "Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!..", «Идиот», Ф.М. Достоевский», - подписана фотография.

В комментариях бушуют страсти. Не удержалась от критики и Лена Миро. По мнению скандальной звезды ЖЖ, Бузова выбрала неудачную стратегию, переполнив свой Insta после свадьбы Тарасова «фото и видео ее "любовного романа" с Тимуром».

«Намекает, что и у нее есть секс, хотя его нет. Бедная Бузова. Прикрывается несуществующими отношениями, чтобы кому-то что-то доказать», - рассуждает Миро. И отмечает, что самое забавное в ситуации, что публике, собственно, нет никакого дела до личной жизни Бузовой.

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Бузовой советуют не терять женское достоинство. Ольга болезненно отреагировала на женитьбу Тарасова.

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1 Не нравится 1 Нравится 19.01.2018 Теги: Ольга Бузова

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