Белый - новый черный. Джоли выбрала непривычный образ
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В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения Премии кинокритиков США Critics' Choice Awards. И на этот раз звездные леди позволили себе стильное разнообразие. Даже Анджелина Джоли (Angelina Jolie) выбрала довольно кокетливый образ.
Джоли, по мнению модных обозревателей, предстала в довольно интересном аутфите: белое платье-бюстье от Ralph & Russo с элегантной драпировкой и отделкой перьями. Дополняли образ крупные бриллиантовые серьги и кольцо от Neil Lane.
Актриса Диана Крюгер (Diane Kruger) выбрала наряд оттенка слоновой кости от Vera Wang, сопровождал звезду бойфренд, актер Норман Ридус (Norman Reedus). Хайди Клум (Heidi Klum) на этот раз отказалась от провокаций, предпочтя "голым" платьям гламурный туалет из кутюрной коллекции Georges Hobeika.
Зато Галь Гадот (Gal Gadot) похвасталась телом в серебристом платье от Prada deep с глубоким декольте. Эмилия Кларк (Emilia Clarke) появилась в стильном черном платье от Dolce And Gabbana. Лора Дерн (Laura Dern) предпочла сдержанный черный брючный костюм.
А что касается выбора в главной номинации, то лучшим фильмом стала картина Гильермо дель Торо «Форма воды».
Ранее мы писали:Звезды стали черными на церемонии «Золотой глобус». Начиная с Анджелины Джоли и заканчивая Эмилией Кларк.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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13.01.18 00:59
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КосмополитУ джоли явно арексия!
12.01.18 20:56
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омга вам как аутфит? аутфитный?
12.01.18 15:29