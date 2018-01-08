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Звезды стали черными на церемонии «Золотой глобус»


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Сезон кинонаград можно считать открытым. В воскресенье в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград «Золотой глобус». И эта церемония была очень не похожа на предыдущие.

 
 
 

Обычно пышные звездные церемонии напоминают эффектное модное шоу, на котором шикарные наряды демонстрируют звезды. Но на этот раз практически все знаменитые леди появились в черных туалетах. Как поясняется, выбор черного наряда - простой способ продемонстрировать солидарность с жертвами сексуальных домогательств и насилия.

В черном платье от Atelier Versace блистала Анджелина Джоли (Angelina Jolie), беременная Ева Лонгория (Eva Longoria) выбрала относительно простой туалет от Zac Posen, Марго Робби (Margot Robbie) появилась в платье от Gucci, а 59-летняя Шэрон Стоун (Sharon Stone) предстала в наряде с провокационными вырезами.

Кстати, Андрей Звягинцев на этот раз был в числе номинантов, но награды не получил. Лучшим иностранным фильмом признана картина «На пределе» режиссера Фатиха Акина. Награду в категории «Лучший режиссер» получил Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды». Лента «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха была названа «Лучшим драматическим фильмом», а также получила награду за лучший сценарий.

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0 Не нравится 1 Нравится 08.01.2018 Теги: Золотой Глобус

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