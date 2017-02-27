Церемония «Оскар»: Стильные триумфы и катастрофы

«Оскар», как известно, это не только про лучшие фильмы. Каждый год звезды устраивают модные битвы на красной дорожке, а модные обозреватели со знанием дела объявляют победителей и посмеиваются над проигравшими.

Как же старались удивить нас на этот раз?

Самые шикарные

Кто из звезд показал себя во всей красе на красной дорожке? Кто у нас теперь законодатель моды и король трендов?

Самой стильной и эффектной стала Эмма Стоун. Девушка получила свой первый «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Ла-Ла Ленд». И надо сказать, подготовилась к своему триумфу Эмма основательно.

Актриса появилась в золотистом наряде от Givenchy Couture. Красная помада, тщательно уложенные волной волосы и бриллиантовые украшения от Tiffany позволили Стоун создать великолепный образ в духе «Голливудский гламур золотого века». Модные обозреватели в восторге.

Актриса Тараджи Хенсон выбрала классическую элегантность. Темное платье с головокружительным декольте от Alberta Ferretti, бриллиантовое колье. Ничего лишнего, так что выглядела Тараджи восхитительно.





























Кирстен Данст также предпочла классику. Платье-бюстье с пышной юбкой от Christian Dior прекрасно подчеркнуло аристократическую бледность девушки.

Виола Дэвис, получившая «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана», выбрала алое платье от Armani Privé. Незадолго до церемонии стилист актрисы по секрету сообщила журналистам, что звезда решила отказаться от обуви на шпильке. «Она носит с собой балетки, и мне к церемонии придется взять сумку побольше», — рассказывала девушка.

Рут Негга также выбрала алое платье от Valentino. Но в богемном стиле. В длинном платье с кружевами Рут выглядела не просто стильно, но даже загадочно.

Слегка удивила Хэлли Берри. Знаменитость появилась в шикарном платье от Versace и с копной кудрей на голове. По словам Хэлли, она решила «вернуться к корням» и ее сейчас вдохновляет естественность.

Николь Кидман осталась верна себе. Платье от Armani Prive цвета нюд великолепно подчеркнуло фарфоровый оттенок кожи звезды. Стилист Джулия фон Боэм уговорила актрису выбрать ярко-красную помаду, и это стало прекрасным штрихом.

Джессика Бил жаждала блистать на красной дорожке, и в платье от Kaufmanfranco у нее это получилось. Может, и слегка вызывающе, но модные критики были к Джессике благосклонны. Некоторые даже сравнили актрису с золотой рыбкой.

Модные катастрофы

Кто допустил стильный промах? Кому предстоит серьезный и не самый приятный разговор со стилистами? Таких оказалось немало, и, что удивительно, в списке оказались дамы, чей вкус до сих пор не вызывал сомнений.

Дакота Джонсон появилась в платье от Gucci. Но, по мнению критиков, подобное Дакоте следовало бы надеть лет через двадцать. Поскольку выглядела девушка вовсе не как звезда эротического триллера, а словно почтенная матрона.

Джиннифер Мишель Гудвин допустила самую большую стратегическую ошибку - ее платье оказалось в тон красной дорожки. А фасон казался несколько старомодным, и выглядела актриса гораздо старше своих лет.





























Роскошная женщина Приянка Чопра тоже выбрала не самый подходящий для нее туалет. Платье от Ralph & Russo с четкими линиями на фигуре звезды вовсе не радовало глаз. Можно даже сказать, наряд изуродовал Приянку, сплющив бюст актрисы.

Актриса Бланка Бланко стала на церемонии «звездой на час». Девушка пока не слишком хорошо известна широкой публике, но теперь о ней говорят что-то вроде «это та актриса в платье с ужасными воланами». Плюс ко всему глубокий разрез сыграл с девушкой злую шутку - при ходьбе у Бланки то и дело обнажалась интимная зона.

Триумфатор прошлогодней церемонии шведская актриса Алисия Викандер выглядела очень мило в черном кружевном туалете от Louis Vuitton. Но с прической звезда сплоховала - пучок на затылке казался небрежным. Даже нахально небрежным.

Неприятно удивила Скарлетт Йоханссон. Воздушный цветочный туалет от Alaia в принципе неплохо подчеркивал аппетитную фигуру актрисы, но довольно резко диссонировал с задорной короткой стрижкой.

Жанель Монэ решила устроить модную драму. Актриса появилась на красной дорожке в наряде Elie Saab Haute Couture. Выглядела Жанель чересчур пафосно даже для «Оскара», но надо отдать должное - смелости девушке не занимать.

Наоми Харрис допустила совершенно иную ошибку. Платье от Calvin Klein казалось слишком простым, слишком неформальным. Не спас ситуацию даже элегантный шлейф.

Шарлиз Терон, как ни странно, тоже оказалась в списке модных неудачниц. Звезда выбрала слишком роскошное, слишком золотистое, слишком вычурное платье. Обычно Терон придерживается более сдержанного и элегантного стиля.

Сальма Хайек на этот раз разошлась. 50-летняя знаменитость решила напомнить, кто тут горячая штучка. Сальма блеснула в кружевном прозрачном платье от Alexander McQueen. И особенно подчеркнула линию декольте. И зря. В сочетании с бриллиантовой диадемой в волосах это выглядело вызывающе.

Райан Гослинг претендовал в этом году на титул «Лучший актер». Увы, но покидал он церемонию с титулом стильного лузера. Рубашка с рюшами некоторых модных обозревателей чуть ли не до инфаркта довела. Спрашивается, куда смотрят стилисты и Ева Мендес?

Источник фото: Globallookpress.com