«Нелюбовь» вошла в шорт-лист «Оскара»

Андрей Звягинцев - в одном шаге от «Оскара». Картина режиссера «Нелюбовь» вошла в шорт-лист премии в категории «Лучший фильм на иностранном языке». И похоже, у российского кинематографиста неплохие шансы на престижную награду.

В этом году на соискание награды в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» было подано 92 заявки - своеобразный рекорд. В шорт-листе оказались всего 10 картин. И что любопытно, лента Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» в список не попала.

Конкуренцию Звягинцеву составляют: Себастьян Лелио с лентой «Фантастическая женщина», Фатих Акин с картиной «На пределе», израильтянин Самуэль Маоз с картиной «Фокстрот», шведский кинематографист Рубен Эстлунд с работой «Квадрат», Ильдико Эньеди с лентой «О теле и душе» и другие.

Напомним, ранее Звягинцев уже получил награду за «Нелюбовь» на кинофестивале в Каннах. «Вот что хочу сказать тем "чудакам", которые заранее уверены в том, что я снимаю чернуху, порочащую людей. Сказать им лично следующее: "Фильм снят только для того, чтобы вы пришли домой и крепко обняли своих детей". Все. Точка», - говорил режиссер о своей новой работе.

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Источник фото: Globallookpress.com