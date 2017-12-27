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Вдова Шаинского готовится к похоронам


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Вчера стало известно о смерти знаменитого российского композитора Владимира Шаинского. Он скончался 25 декабря в Сан-Диего, США. Сейчас решается вопрос о проведении похорон.

Как рассказал сын композитора, он связывает смерть отца с перенесенной онкологией. «Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. Девяносто два года ему исполнилось 12 декабря. Операция была давно. Был рак», - сообщил Вячеслав Шаинский журналистам.

Вдова композитора же сказала, что за этот год Шаинский практически не жаловался на здоровье и пребывал в прекрасном настроении. 15 декабря состояние Владимира Яковлевича резко ухудшилось, он был госпитализирован.

По словам вдовы, композитор не оставил распоряжений о месте захоронения, поскольку об этом особо не задумывался, он «не очень любил говорить» на тему смерти.

Сейчас решается вопрос о проведении похорон. «Сейчас в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно. Но пока мы планируем захоронить здесь, хотя если будут какие-то предложения из России, то я открыта», — сказала Шаинская журналистам ТАСС.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2017 Теги: Владимир Шаинский

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