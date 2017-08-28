Скончалась Мирей Дарк

В мире французского кинематографа траур. Скончалась известная актриса и режиссер Мирей Дарк (Mireille Darc). Звезда фильма «Высокий блондин в черном ботинке» ушла в возрасте 79 лет. Последний год у дамы были серьезные проблемы со здоровьем.

Она начинала карьеру как модель, а знаменитой актрисой стала после выхода фильма Жоржа Лотнера «Галя». Для съемок Дарк пришлось стать блондинкой, и, по словам Мирей, именно став светловолосой, она поняла, что нашла себя. Лента имела большой успех, Дарк провозгласили секс-символом, актриса стала такой же популярной, как Брижит Бардо. Мирей называли «Большой кузнечик» (название одной из ее картин).

В СССР Дарк стала известной в 70-х после выхода фильма «Высокий блондин в черном ботинке». В конце 60-х у Мирей случился роман с Аленом Делоном (Alain Delon). Но до свадьбы не дошло. Разрыв с Делоном стал для Дарк серьезным ударом. Почти десять лет актриса избегала серьезных отношений и уверяла, что научилась «радоваться жизни и тогда, когда нет всепоглощающей страсти».

А в конце 90-х сочеталась браком с архитектором Паскалем Деспре (Pascal Desprez). «Нам было уже по шестьдесят, когда мы сыграли свадьбу. Не перестаю удивляться, откуда у сердца такие безграничные возможности, такая гениальная способность умирать, возрождаться и вновь любить», - признавалась звезда.

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Источник фото: Globallookpress.com