Галкин рассказал о последних желаниях Задорнова

10 ноября ушел из жизни один из самых замечательных сатириков страны Михаил Задорнов. Больше года он боролся с онкологией, но до последнего оставался верен себе. И незадолго до кончины попросил "шутить" в день, когда его не станет.

Об одном из последних желаний Задорнова поведал коллега и друг сатирика Максим Галкин. «Даже тяжелая болезнь, жестоко и неумолимо забиравшая у него жизненные силы, до последних дней так и не смогла отнять у него главного - остроумия. Последний раз мы виделись, когда я навещал его, примерно месяц назад — мы шутили и общались», - вспоминает шоумен.

Как пишет Галкин, однажды сатирик обратился к нему с просьбой: «Помню, лет восемь назад, дав интервью в память о своем друге Леониде Филатове, он сказал мне: "Знаешь, Леня был такой светлый, веселый человек, ему бы не хотелось, чтобы в память о нем скорбели. Вот и я когда умру, ты обо мне рассказывай что-то забавное, прикольное". Я, конечно, постараюсь со временем. Сегодня тяжело».

Похороны Михаила Задорнова пройдут в Латвии. Ранее семья артиста напомнила о том, что сам Задорнов предпочитал не распространяться о личном, и попросила «не создавать суету вокруг его смерти».

Ранее мы писали:

Эксперты определили причины смерти Марьянова. Расследование продолжается.

Скончалась Мирей Дарк. Звезда фильма «Высокий блондин в черном ботинке» ушла на 80-м году жизни.

Садальский переживает за «Иванушек». Актер считает смерть Яковлева «трагической закономерностью».

Источник фото: Globallookpress.com