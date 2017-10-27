Эксперты определили причины смерти Марьянова

Расследование обстоятельств скоропостижной смерти актера Дмитрия Марьянова продолжается. Накануне журналисты узнали результаты медицинской экспертизы. Как и сообщалось ранее, одной из основных причин стала закупорка кровеносных сосудов оторвавшимся тромбом.

Как сообщает РЕН ТВ, эксперты обнаружили у Марьянова тромбофлебит глубоких вен голени и тромбоэмболию нижней полой вены. Из-за разрыва стенки вены произошла обильная кровопотеря.

По версии врача-флеболога, разрыв сосуда был вызван тем, что за год до смерти звезде установили кава-фильтр (фильтр для тромбов). В какой-то момент фильтр закупорился, кровообращение затруднилось, и произошел разрыв вены.

Сейчас Следственный комитет продолжает вести расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

В качестве основных у следствия было две версии: «Несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

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Источник фото: Globallookpress.com