Эксперты определили причины смерти Марьянова
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Расследование обстоятельств скоропостижной смерти актера Дмитрия Марьянова продолжается. Накануне журналисты узнали результаты медицинской экспертизы. Как и сообщалось ранее, одной из основных причин стала закупорка кровеносных сосудов оторвавшимся тромбом.
Как сообщает РЕН ТВ, эксперты обнаружили у Марьянова тромбофлебит глубоких вен голени и тромбоэмболию нижней полой вены. Из-за разрыва стенки вены произошла обильная кровопотеря.
По версии врача-флеболога, разрыв сосуда был вызван тем, что за год до смерти звезде установили кава-фильтр (фильтр для тромбов). В какой-то момент фильтр закупорился, кровообращение затруднилось, и произошел разрыв вены.
Сейчас Следственный комитет продолжает вести расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
В качестве основных у следствия было две версии: «Несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».
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Источник фото: Globallookpress.com