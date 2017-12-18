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Максакову сравнили с Шурыгиной


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Мария Максакова стала звездой №1 в запросах Yandex по итогам уходящего года. И теперь Мария решила представить свой собственный влог на Youtube. Правда, пока презентацию не назовешь удачной.

По мнению Максаковой, российские СМИ искажают ее образ. «О том, что сила — в правде, слышали все. К сожалению, многие считают, что это просто "фигура речи". Мечтаю доказать обратное — и открываю свой видеоблог. "Кривые зеркала" пропаганды должны быть разрушены. Хотите знать ПРАВДУ о "Королеве Яндекса-2017"? Самый достоверный источник я сама. Welcome to Real MashaShow», — написала артистка в соцсетях, представляя свой проект. В первом ролике Мария снималась на одном из праздничных мероприятий в Киеве.

Первый ролик Максаковой за несколько дней собрал чуть более 12 тысяч просмотров (что вряд ли можно назвать высоким показателем), при этом количество дизлайков почти в два раза выше общего количества лайков. По мнению некоторых обозревателей, Мария последовала примеру скандальной Дианы Шурыгиной, а некоторые и вовсе назвали Максакову «бездарностью».  В ответ певица написала в FB: «Куда до меня Шурыгиной, меня насиловали РосСМИ девять месяцев кряду».

Некоторые зрители посоветовали артистке уволить «отвратительного оператора», приобрести хорошую камеру, не вспоминать про убитого мужа и почаще вести съемки в местах светских тусовок.

Ранее мы писали: 

Максакова о романе с Саакашвили. Мария готова к новым отношениям?

Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​



0 Не нравится 0 Нравится 18.12.2017 Теги: Мария Максакова

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