Максакову сравнили с Шурыгиной

Мария Максакова стала звездой №1 в запросах Yandex по итогам уходящего года. И теперь Мария решила представить свой собственный влог на Youtube. Правда, пока презентацию не назовешь удачной.

По мнению Максаковой, российские СМИ искажают ее образ. «О том, что сила — в правде, слышали все. К сожалению, многие считают, что это просто "фигура речи". Мечтаю доказать обратное — и открываю свой видеоблог. "Кривые зеркала" пропаганды должны быть разрушены. Хотите знать ПРАВДУ о "Королеве Яндекса-2017"? Самый достоверный источник я сама. Welcome to Real MashaShow», — написала артистка в соцсетях, представляя свой проект. В первом ролике Мария снималась на одном из праздничных мероприятий в Киеве.

Первый ролик Максаковой за несколько дней собрал чуть более 12 тысяч просмотров (что вряд ли можно назвать высоким показателем), при этом количество дизлайков почти в два раза выше общего количества лайков. По мнению некоторых обозревателей, Мария последовала примеру скандальной Дианы Шурыгиной, а некоторые и вовсе назвали Максакову «бездарностью». В ответ певица написала в FB: «Куда до меня Шурыгиной, меня насиловали РосСМИ девять месяцев кряду».

Некоторые зрители посоветовали артистке уволить «отвратительного оператора», приобрести хорошую камеру, не вспоминать про убитого мужа и почаще вести съемки в местах светских тусовок.

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