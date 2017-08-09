Максакова о романе с Саакашвили
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Мария Максакова остается одной из самых популярных персон. Журналисты с интересом наблюдают выходы в свет, светские сплетники судачат о личной жизни артистки. Недавно, например, появились слухи о ее увлечении Михаилом Саакашвили.
В прошлом месяце Мария блистала на кинофестивале в Одессе. Затем появилась в одной из передач, в которой политик принимал активное участие. И поползли слухи. Мол, вдова Дениса Вороненкова уже не так скорбит по погибшему супругу. И настроена наладить личную жизнь.
Но Максакова уверяет, что сплетни безосновательны и она вообще видела Саакашвили всего несколько раз в жизни.
«Мне было интересно с ним пообщаться. Я сидела в ВИП-секторе «Евровидения». Он пришел туда с ребенком. Предложил поучаствовать в этой передаче. Вот и все. Мы еще долго выбирали день, потому что он уезжал потом. В конце концов сняли передачу. Даже не знаю, что и сказать… Меня все время пытаются ввязать в какой-то политический процесс, хотя я уже ясно сказала, что политикой заниматься больше не собираюсь», - заявила певица в интервью «КП». Она добавила, что о возвращении в Россию не думает.
В ближайших планах артистки - несколько выступлений в Европе. Затем Мария намерена вплотную заняться работой с киевскими театрами, поскольку для нее важно «завоевать, покорить, расположить к себе украинскую публику».
Ранее мы писали:
Садальский посоветовал Максаковой помолчать. Актер снова резко высказался в адрес певицы.Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.
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Обсуждение 5
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ЛотоssДва дебила - это сила. "Дебилы" - это, наверное, слишком сказано, просто поговорка эта на ум пришла. Но фрики оба еще те
09.08.17 15:05
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ГласалмасОтвратительно выглядит, бухает что ли? А "покорить завоевать расположить" не получится у нее уже. Предателей используют, но не любят. Продала всех: мать, детей, друзей за понюшку табака причём. Продешевила.
09.08.17 12:40
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АмберНадо же , украинская публика до сих пор не завоеванна.....А уже сколько стараний....
09.08.17 11:55
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KoshkaСаакашвили скоро запоет. Нет, серьёзно, вот это мурло мужчины хотят целовать?
09.08.17 11:30
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КсюДумаю, что они скоро возмуться за руки и проклиная теперь уже Россию, Украину и Грузию за одно побегут в еще какую нибудь страну. Которая, через некоторое время политический волнений потеряет какой нибудь свой кусок территории. Я как Саакашвили уыидела в толпе украинцев в самаом начале событий, так и поняла, что Украина что то потеряет. Он Бедоносец.А у этой чуйка на преступников...
09.08.17 11:53
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