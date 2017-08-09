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Максакова о романе с Саакашвили


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Мария Максакова остается одной из самых популярных персон. Журналисты с интересом наблюдают выходы в свет, светские сплетники судачат о личной жизни артистки. Недавно, например, появились слухи о ее увлечении Михаилом Саакашвили.

В прошлом месяце Мария блистала на кинофестивале в Одессе. Затем появилась в одной из передач, в которой политик принимал активное участие. И поползли слухи. Мол, вдова Дениса Вороненкова уже не так скорбит по погибшему супругу. И настроена наладить личную жизнь.

Но Максакова уверяет, что сплетни безосновательны и она вообще видела Саакашвили всего несколько раз в жизни.

«Мне было интересно с ним пообщаться. Я сидела в ВИП-секторе «Евровидения». Он пришел туда с ребенком. Предложил поучаствовать в этой передаче. Вот и все. Мы еще долго выбирали день, потому что он уезжал потом. В конце концов сняли передачу. Даже не знаю, что и сказать… Меня все время пытаются ввязать в какой-то политический процесс, хотя я уже ясно сказала, что политикой заниматься больше не собираюсь», - заявила певица в интервью «КП». Она добавила, что о возвращении в Россию не думает.

В ближайших планах артистки - несколько выступлений в Европе. Затем Мария намерена вплотную заняться работой с киевскими театрами, поскольку для нее важно «завоевать, покорить, расположить к себе украинскую публику».

Ранее мы писали: 

Садальский посоветовал Максаковой помолчать. Актер снова резко высказался в адрес певицы.

Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​



1 Не нравится 0 Нравится 09.08.2017 Теги: Мария Максакова

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