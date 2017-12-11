Москва готовится к прощанию с Броневым

Столица готовится отдать последнюю дань памяти знаменитому артисту Леониду Броневому. Сегодня, 11 декабря, в театре «Ленком» состоится прощание с мэтром. Похороны пройдут в закрытом режиме.

Церемония прощания пройдет в Большом зале московского театра «Ленком». Гражданская панихида начнется в 11 часов. Похороны Леонида Броневого решено провести в закрытом режиме. Представители СМИ на Новодевичье кладбище допущены не будут.

Напомним, Леонид Сергеевич начал работу в «Ленкоме» в 1962 году, в кино начал играть с 1964 года. Широкую известность получил после выхода многосерийной картины Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», в которой сыграл Генриха Мюллера.

Броневой также снялся в таких известных лентах, как «Покровские ворота», «Вооружен и очень опасен», «Тот самый Мюнхгаузен», «Небеса обетованные» и «Простые вещи». Последней картиной с его участием стал фильм 2008 года «Без вины виноватые».

«Это актер – легенда. Но он никогда не кичился славой, всегда к этому относился с юмором. Я уверена, что Броневого еще долго будут помнить», - сказала журналистам Татьяна Догилева.

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Источник фото: Globallookpress.com