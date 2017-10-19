 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Скончалась актриса Марьяна Цареградская


0 0

Артистка ушла в возрасте 45 лет. Она была одной из самых ярких девушек столичного бомонда в конце 90-х. Последние несколько лет актриса Марьяна Цареградская жила вместе с супругом и детьми в Монако и Лондоне. А накануне стало известно о смерти 45-летней артистки. Она скончалась в одной из американских клиник.

Цареградская скончалась несколько дней назад. По данным прессы, похороны состоятся в субботу в Москве. Причина смерти не сообщается, но ходят слухи об онкологическом заболевании.

Марьяна Цареградская окончила ВГИК, играла в Ленкоме, в кино дебютировала в середине 90-х, сыграв главную роль в картине «Научная секция пилотов», а известной стала после съемок в сериале Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».

Во время съемок в своей первой ленте Цареградская познакомилась с заместителем министра финансов Андреем Вавиловым. Чувства Вавилова были весьма сильны, и в 1994 году пара сочеталась браком. Через какое-то время в отношениях супругов случился кризис - актриса решила расстаться с мужем. И тогда Вавилов развесил по Москве билборды с портретом Марьяны и признаниями в любви. Артистка была впечатлена и осталась с мужем.

Ранее мы писали:

Скончалась актриса Наталья Юнникова. Артистка несколько дней находилась в коме.

Скончалась Мирей Дарк. Звезда фильма «Высокий блондин в черном ботинке» ушла на 80-м году жизни.

Солист Linkin Park покончил с собой. Честер Беннингтон ушел в день рождения Криса Корнелла.



0 Не нравится 0 Нравится 19.10.2017 Теги: Марьяна Цареградская

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору