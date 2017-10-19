Скончалась актриса Марьяна Цареградская

Артистка ушла в возрасте 45 лет. Она была одной из самых ярких девушек столичного бомонда в конце 90-х. Последние несколько лет актриса Марьяна Цареградская жила вместе с супругом и детьми в Монако и Лондоне. А накануне стало известно о смерти 45-летней артистки. Она скончалась в одной из американских клиник.

Цареградская скончалась несколько дней назад. По данным прессы, похороны состоятся в субботу в Москве. Причина смерти не сообщается, но ходят слухи об онкологическом заболевании.

Марьяна Цареградская окончила ВГИК, играла в Ленкоме, в кино дебютировала в середине 90-х, сыграв главную роль в картине «Научная секция пилотов», а известной стала после съемок в сериале Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».

Во время съемок в своей первой ленте Цареградская познакомилась с заместителем министра финансов Андреем Вавиловым. Чувства Вавилова были весьма сильны, и в 1994 году пара сочеталась браком. Через какое-то время в отношениях супругов случился кризис - актриса решила расстаться с мужем. И тогда Вавилов развесил по Москве билборды с портретом Марьяны и признаниями в любви. Артистка была впечатлена и осталась с мужем.

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