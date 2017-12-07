Бузова вспомнила об измене

Брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова официально был расторгнут в декабре прошлого года. Но телеведущая все еще вспоминает о разрыве с горечью.

Как обмолвилась Ольга на днях, Тарасов изменял ей на протяжении года.

Недавно Дмитрий Тарасов откровенно рассказал об отношениях с Анастасией Костенко. Футболист подчеркнул, что роман начался после развода с Бузовой. Но сама Ольга придерживается другой версии.

В очередном выпуске шоу «Бабий бунт» Бузова рассказала об измене. «У меня была такая ситуация, когда я тоже почувствовала, что на ровном месте начала раздражать своего бывшего мужа, — сказала Ольга. — И когда все вокруг говорили: "У него есть другая", я отвечала: "Нет! У него не может быть другой женщины. Да, у меня есть недостатки, но мы так любим друг друга, что всю жизнь будем вместе и умрем в один день". А потом спустя время я узнала, что у него год была другая женщина. И именно в то время, когда все начиналось, я начала его раздражать».

Кстати, на днях поползли слухи о возможном закрытии программы «Бабий бунт». Многие зрители отмечают нехватку профессионализма Бузовой для работы на Первом канале.

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