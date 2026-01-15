Rick Owens: как главный антагонист моды стал самым популярным дизайнером среди зумеров?

Рик Оуэнс стал синонимом мрачной эстетики, деконструктивной моды и дерзкого отрицания привычных канонов. Прозванный "Владыкой тьмы", американский дизайнер создал собственный мир, где постапокалиптический дизайн сочетается с высоким искусством, а андерграундный шик с утонченностью. И, парадоксальным образом, именно его бескомпромиссное видение сделало его одним из самых востребованных и влиятельных дизайнеров среди поколения Z.

Путь Оуэнса к вершине не был прямым. Отбросив академическое образование в искусстве, он нашел свой голос в моде. Свой бренд он запустил в 1994 году, но настоящий прорыв случился в 2001-м, когда Кейт Мосс появилась в его одежде на страницах парижского Vogue, привлекая внимание самой Анны Винтур. Это стало поворотным моментом, переместившим Рика из андеграунда на большие подиумы.



Переезд в Париж в 2003 году с его музой и партнером Мишель Лами ознаменовал новый этап. Здесь, в историческом особняке, который ранее служил офисом Франсуа Миттерана, он построил свою империю. Оуэнс не ограничился одеждой, расширив свое видение на мебель, создавая объекты из фанеры, мрамора и лосиных рогов, вдохновленные Эйлин Грей и калифорнийскими скейт-парками.



Чтобы понять феномен Рика Оуэнса, нужно погрузиться в его мир, который имеет мало общего с солнечной Калифорнией, откуда дизайнер родом. В его творчестве вместо радости и света – глубокая, обволакивающая ночь; вместо легкой беззаботности – концептуальный дизайн.

Rick Owens играет с силуэтами, но всегда остается верным форме, изобретенной в самом начале его карьеры. Беря ее за основу, он драпирует тело так, что оно становится скульптурой. Его коллекции – это постоянное переосмысление готического гранжа, где деконструированные формы, асимметрия и многослойность создают ощущение одновременно хрупкости и монументальности. Фирменные элементы, такие как остроконечные плечи-горгульи, унисекс-каблуки (да, мужчины тоже носят их с гордостью) и струящиеся, часто необработанные ткани, придают его одежде узнаваемость.

"Мой стиль – это признание подростковой тоски без фактического ее проявления", – говорит он, сравнивая свою работу с минималистичными скульптурами Бранкузи, рожденными в период зрелой меланхолии.



На первый взгляд, Rick Owens кажется неприступным. Его эстетика может показаться экстремальной, а цены – недоступными. Однако именно это ощущение инклюзивности и его глубокая философия бренда привлекает молодое поколение. Одежда служит способом не слиться с толпой, а, наоборот, выделиться. Для поколения, которое активно ищет свой голос и отказывается от ярлыков, стиль Rick Owens становится холстом для выражения своей индивидуальности.



В коллекциях бренда гендерные границы размыты. Высокие каблуки для мужчин, унисекс-силуэты, которые одинаково хорошо сидят на любой фигуре – это полностью соответствует ценностям поколения Z, для которого гендерная идентичность гораздо более гибкая и многогранная концепция.



Rick Owens превратил свои самые личные страхи и увлечения в глобальную эстетику, которая продолжает вдохновлять и провоцировать. Отказываясь играть по правилам индустрии, он создал свои собственные, и в этой бескомпромиссности нашел отклик у поколения, которое больше всего ценит искренность.

