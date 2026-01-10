Оленьими тропами: все про самый модный дизайн января - Бэмби-маникюр

Спокойный и нежный, подходящий для любого случая, Бэмби-маникюр – настоящая находка для тех, кто устал от ярких новогодних дизайнов, но не настолько, чтобы накрасить ногти в один тон.

Главная особенность такого маникюра – бежево-коричневые оттенки базового покрытия и хаотично нанесенные пятнышки неровной формы, имитирующие рисунок на мехе Бэмби.

В зависимости от ваших предпочтений, можно делать полупрозрачную акварельно-карамельную базу или выбирать среди более темных грибных, шоколадных оттенков. Вариантов Бэмби-маникюра множество – и с каждым днем нейл-дизайнеры придумывают новые идеи.

Места расположения пятнышек – предмет вашей фантазии. Их можно наносить по бокам ногтей, по центру, у лунки, у свободного края или же смело украшать ими целиком каждый ноготь.

Если вам хочется меньше контрастности, стоит нанести более светлую карамельно-коричневую основу и нарисовать пятнышки не белым, а бежевым лаком.

Симпатично сочетается дизайн Bamby Nails с френчем – как с классическим белым, так и с цветным.

Любителям необычных текстур и тактильных маникюров стоит попробовать матовый дизайн с оленьим принтом и выпуклыми пятнышками. Он смотрится стильно и красиво вписывается в уютный casual-гардероб.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи коричневого маникюра Bamby Nails, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!