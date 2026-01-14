Диспорт и Ксеомин: какой препарат выбрать для ботулинотерапии

Инъекции ботулотоксина давно не ассоциируются с "заморозкой". Они помогают сделать лицо моложе и свежее, не меняя его, – убрать складку между бровями, смягчить гусиные лапки. Сегодня есть несколько видов препаратов, разница между которыми не так очевидна – подробную инструкцию дает Елена Ильчук, врач-косметолог, основатель и главный врач клиники Elevans.

Чем отличаются Диспорт и Ксеомин

Оба препарата – ботулинический токсин типа А: он временно снижает передачу сигнала от нерва к мышце, и мышца становится слабее. Морщина, которая образовывалась из-за активной мимики, постепенно расправляется, а новые заломы формируются медленнее.

Глобальная разница в том, что в составе ксеомина нет комплексообразующих белков, а у Диспорта есть. Но научных данных о том, что это напрямую влияет на эффект, нет. Результат зависит от дозировки, разведения, глубины и точки введения, силы мышц и анатомии пациента.

Важный нюанс – единицу ксеомина и единицу Диспорта нельзя сравнивать. Поэтому дозировку должен подбирать специалист по текущему состоянию кожи. Другими словами, если выкололи 100 единиц Диспорта, ксеомина может понадобиться больше (или меньше).

Когда стоит выбирать Диспорт, а когда – Ксеомин



Обратите внимание на Диспорт, если нужен четкий контроль над мимикой в широких зонах, например когда заломы на лбу формируется не точкой, а полосой.



Ксеомин чаще выбирают, если пациент боится потерять живую мимику и хочет максимально деликатного контроля. Это особенно актуально для зон, где лишнее расслабление быстро меняет выражение: вокруг глаз, на переносице, иногда – при работе с нюансами нижней трети, если врач корректирует отдельные мимические привычки.

Самые популярные зоны у обоих препаратов одинаковые: лоб, межбровье, гусиные лапки. Но оба препарата можно использовать и в менее популярных зонах – в жевательных мышцах (когда есть бруксизм или хочется смягчить выраженную нижнюю треть), в платизму шеи, а также точечно, если нужно исправить ассиметрию или работать с мышечными привычками. В таких случаях препарат выбирается под задачу: где-то врачу нужен более широкий охват, где-то – максимально точечная работа.

Есть ли разница в эффекте

Когда пациент оценивает результат в формате "мягко или сильно", связано с его субъективными впечатлениями. Врач анализирует рисунок расслабления. Иногда эффект должен быть заметным (если межбровье собирается в глубокую складку), иногда – еле уловимым (чтобы глаза выглядели отдохнувшими, но улыбка не менялась).

Ощущение более мягко или более выраженно часто связано с площадью действия и техникой. Поэтому один человек после Диспорта говорит, что лицо будто "выдохнуло", а другой замечает, что бровь стала вести себя иначе. Это не приговор препарату: чаще всего речь о том, как именно работали с конкретной мышцей, насколько выражена ассиметрия и нужна ли дополнительная коррекция.

Как быстро заметен эффект после Диспорта и Ксеомина





Оба препарата не работают мгновенно: первые сдвиги обычно появляются в течение нескольких дней, а результат оценивают к 10–14 дню. Если на третий день кажется, что ничего не произошло, это обычно не проблема. Но если через две недели изменений нет совсем, тогда уже есть смысл разбирать с врачом разметку, дозу и то, какие мышцы реально влияли на появление морщины.

Сколько в среднем держится результат у каждого препарата

Обычно ориентируются на 3–4 месяца, иногда дольше. В официальной информации по Диспорту есть рекомендация повторять лечение не раньше чем через 12 недель; в клинических исследованиях многие пациенты приходили на повтор между 12 и 16 неделями, а у части эффект сохранялся до 20 недель. В инструкции к Ксеомину для эстетических зон указано, что повторные инъекции делают не чаще чем раз в три месяца.

Почему у подруги держится полгода, а у вас – два месяца? На это влияет сразу несколько факторов: сила мимики, натренированность мышц, индивидуальная скорость восстановления нервно-мышечной передачи, образ жизни (например, очень активный спорт), а еще – стратегия врача. Когда цель – сохранить подвижность, специалист сознательно не будет максимально "выключать" мышцу, и тогда эффект может быть деликатнее по сроку, зато выражение лица останется более спокойным.

Как выбрать препарат





Ориентируйтесь на мнение врача. Ботулинотерапия – это не про правильный флакон, а про то, как специалист читает вашу мимику. На консультации полезно показать привычные выражения: как вы улыбаетесь, как хмуритесь, как щуритесь на солнце. По этим движениям видно, какие мышцы действительно перегружают кожу, а какие только подхватывают эмоцию. Определите зону и цель. Нужно смягчить залом? Или больше раздражает ощущение, что лицо постоянно выглядит сердитым? Это разные задачи, иногда они решаются разными препаратами или разной техникой. Опирайтесь на прошлый опыт. Если вы уже делали инъекции, врачу помогает честная обратная связь: что понравилось, что нет, на какой день проявился эффект, где было чувство тяжести, как держалось. Так у специалиста будет возможность выбрать самый лучший вариант именно для вас, а не ставить стандартный протокол. Обращайте внимание на безопасность. В инструкциях к ботулотоксинам есть предупреждение о возможном распространении эффекта за пределы зоны инъекций и симптомах, при которых нужна срочная медицинская помощь (например, проблемы с глотанием или дыханием). В эстетике это редкость, но нужны грамотная техника и адекватные интервалы, чтобы избежать негативных последствий.

Есть ли различия в противопоказаниях и ограничениях разных препаратов

Базовые противопоказания у ботулотоксинов похожи: индивидуальная гиперчувствительность к действующему веществу или компонентам и инфекция в предполагаемой зоне инъекций.

Дальше в силу вступают ограничения, которые врач оценивает индивидуально. Например, взаимодействие с лекарствами. Также врач обычно уточняет про беременность и грудное вскармливание, наличие нервно-мышечных заболеваний и эпизоды выраженной аллергии в анамнезе.

Как понять, что выбранный препарат подошел



Самый простой критерий – вы узнаете себя в зеркале, но выглядите более отдохнувшей. Когда препарат подошел, лицо не превращается в маску: эмоции остаются, просто исчезает привычка автоматически собирать лоб или межбровье. Но есть ряд технических признаков.

