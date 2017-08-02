Малахова сравнили с Пугачевой

Дискуссия по поводу перехода Андрея Малахова с Первого канала на ВГТРК продолжается. Все три стороны предпочитают не комментировать ситуацию, так что обсуждение идет весьма бурное. Малахова уже сравнили с Опрой Уинфри, но блогер Лена Миро решила пойти дальше. Миро сравнила Малахова с Пугачевой.

Как пишет скандальный блогер, ее Андрей «достал». «Вот что за черта у нас? Вцепиться в кого-то одного и этим кем-то насиловать народ до рвотного рефлекса. С Пугачевой - так. С Малаховым - так. <...>. Нам эти «двое из теле-ларца» обрыдли по самые гланды».

Кстати, по данным Миро, ведущий шоу «Пусть говорят» остается на Первом канале. И Лену эту совсем не радует.

Между прочим, сам Малахов ранее в одном из интервью заметил: «Телевидение - это такой процесс, когда никто ни по кому не скучает и незаменимых нет. Вот ушел Ларри Кинг. Что будет? А ничего. Незаменимых нет. Будет новый. Тем более у американцев есть уже готовый. Они вырастили Андерсона Купера - замечательный парень. И я осознаю, и Познер осознает - что выросли следующие поколения…»

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