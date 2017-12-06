Зрители против шоу «Бабий бунт»

Телеведущая Ольга Бузова недавно дебютировала на Первом канале. Однако шоу с участием звезды «Дома-2», похоже, не по вкусу широкой публике. На сайте Change.ru появилась петиция с требованием отстранить девушку от съемок в «Останкино».

В начале года Вадим Манукян из Ростова-на-Дону обратился к руководству Первого канала с убедительной просьбой пересмотреть формат новогодних программ с участием Аллы Пугачевой. Петиция мужчины стала резонансной, ее поддержали не только многие зрители, но и некоторые представители шоу-бизнеса.

Теперь Манукян решил продолжить "чистку". В новой петиции он призывает отстранить от участия в телешоу Первого Ольгу Бузову. «Вы довели людей до того, что они уже открыто призывают ввести цензуру на ТВ. Вы нашли себе новую забаву - Ольгу Бузову. Сразу видно, что она очень быстро вспыхивает в гневе в эфире, ее легко вывести из себя, и Вы этим пользуетесь! Но это же некрасиво!» - говорится в обращении.

Петицию поддержали более четырех тысяч пользователей. «Гнать надо поганой метлой и пугачиху, и бузиху, и шурыгу!!!», «Нет орущим прокуренным алкоголичкам!!!», «Я подписываюсь, потому что больше не могу видеть безобразие, которое вытворяет Бузова».

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