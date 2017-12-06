Скончался Джонни Холлидей

В Париже скорбят. Ушел знаменитый рок-певец Джонни Холлидей (Johnny Hallyday). Артисту было 74 года, и последний год он боролся с онкологией.

О смерти Джонни сообщила его супруга Летиция: «Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же это правда. Моего мужчины больше нет, он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь - с мужеством и достоинством».

С конца прошлого года Холлидей боролся с раком легких. Весной появились слухи о том, что состояние артиста безнадежно. Но тогда сам Джонни поспешил опровергнуть сплетни. «Поток выдумок, который крутится вокруг моего состояния здоровья, поражает... У меня все отлично, и я нахожусь в хорошей физической форме. Несколько месяцев назад у меня обнаружили раковые клетки, из-за чего я в настоящее время прохожу лечение. Меня ведут отличные специалисты, которым я полностью доверяю».

Напомним, Холлидей считался рок-звездой №1 во Франции. Он начал выступать еще школьником и за свою музыкальную карьеру провел более 400 турне. Он записал сотни композиций, более 60 альбомов, 18 альбомов из них стали платиновыми.

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Источник фото: Globallookpress.com