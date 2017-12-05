Бузова стала девочкой для битья

В студии нового шоу «Бабий бунт» на Первом канале кипят страсти. Ведущие активно обсуждают новости и модные тренды, и порой доходит до открытых перепалок. И больше всех пока достается Ольге Бузовой.

В новом выпуске программы Ольге досталось от соведущей Татьяны Васильевой. Известная актриса заметила, что ее раздражает повальное увлечение селфи и что сама она просто не может постоянно делать "самострелы".

Бузова, которая на сегодня является звездой Instagram № 1 в России, вызвалась научить Васильеву делать эффектные селфи. Актриса отказалась, но Ольга настаивала. В итоге Васильева в сердцах воскликнула: «Сделай хоть что-нибудь сначала, чтобы страна хотела тебя видеть!»

Напомним, скандальные инциденты с участием ведущей реалити «Дом-2» на шоу Первого становятся правилом. На съемках первого выпуска Ольга разнервничалась из-за того, что коллеги ее постоянно перебивали. «Вы чего меня перебиваете все время? Нет, девочки, мы либо работаем вместе, либо (совсем) мне это не надо. Понятно?» — возмущенно заявила ведущая и вышла из студии, добавив, что без нее у «шоу рейтингов не будет никаких!»

Ранее мы писали:

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.