Бузова готова «наконец-то влюбиться»

На днях Ольгу Бузову расстроили. На церемонии вручения премии «Высшая Лига» на вопрос, хотят ли зрители, чтобы Бузова завершила музыкальную карьеру, публика единодушно ответила «Да!» В ответ же Ольга представила новый клип.

Вчера, 1 декабря, Бузова презентовала видео на песню «Неправильная». Как рассказала артистка, ролик снимался в Лос-Анджелесе летом, собственная работа Ольге очень нравится. «Видео получилось очень ярким и сексуальным, лично у меня этот клип вызывает позитив и желание, наконец-то, влюбиться».

Ранее Бузова заявила, что не собирается завершать музыкальную карьеру до тех пор, пока не получит «все премии, которые только существуют в России и не только — и в Америке, и в Европе». Сейчас девушка работает над вторым сольным альбомом и на всякий случай напоминает, что одно из издательств назвало ее «первым русским артистом, который стал выводить русскую музыку на мировой уровень».

Кстати, на днях стало известно о том, что Бузова оказалась первой и пока единственной российской знаменитостью, попавшей в топ мирового рейтинга «инстаграм сторис». По количеству просмотров Ольге удалось обойти саму Ким Кардашян.

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