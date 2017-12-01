Ольга Бузова готова закончить музыкальную карьеру

Ольга Бузова всего за год стала весьма популярной певицей. Ее песни били рекорды в чартах iTunes, дебютный альбом стал бестселлером. Но внезапно для Ольги ситуация изменилась.

На недавней церемонии вручения музыкальной премии «Высшая лига» Ольга выступила ведущей в паре с Романом Емельяновым, генпродюсером «Нового радио». В какой-то момент Емельянов язвительно пошутил по поводу вокала Бузовой, и девушку это задело.

Она обратилась к публике с вопросом, действительно ли зрители хотят завершения ее музыкальной карьеры? Ответом было дружное «Да!» «Я, конечно, к такому ответу не была готова. Но, так как я всегда говорю, что мои люди всегда со мной, и слушаюсь, что они говорят... Хорошо. Я согласна. Я прямо сейчас, если вы не просыпаетесь под звуки поцелуев, не открываете мир других мужчин... Прямо сейчас, здесь, я ухожу со сцены. Я заканчиваю свою сольную карьеру!» - сказала артистка.

Впрочем, скорее всего, Ольга погорячилась. Недавно девушка заключила контракт с продюсерским центром Григория Лепса. Согласно условиям контракта, Бузова не сможет работать с другими концертными объединениями.

Ранее мы писали:

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​