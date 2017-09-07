Бузова штурмует «Останкино»

Ольга Бузова - девушка целеустремленная. Это признают даже закоренелые критики. Без особых вокальных данных Бузова со своими песнями сумела прорваться в топ музыкальных чартов. А теперь штурмует «Останкино».

На днях появилась информация о новом шоу для женщин с участием Ольги на Первом канале. По задумке продюсеров, на проекте под рабочим названием «Бабий бунт» Юлия Барановская представит интересы разведенных женщин с детьми, Бузова тех, кто, доверяя партнеру, подписывает брачный контракт, актриса Татьяна Васильева поделится опытом, который может заинтересовать более взрослую аудиторию. Поговаривали, что особую протекцию Бузовой оказал Дмитрий Нагиев.

Но на Первом от проекта открестились. Мол, никто никаких проектов со звездой «Дома-2» всерьез даже не рассматривал.

И тем не менее Ольга вчера удивила. Ведущая опубликовала фото, на котором запечатлена в майке с логотипом Первого канала, и сообщила: «Весь день съемки».

Подписчики заинтригованы: «Первый... Прорыв...», «Внутрь не пустили? С Эрнстом где фотка? Снимают в другом месте передачи, хорош народ смешить и троллить», «Ольга - вы большая молодец. С таких девушек пример надо брать».

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