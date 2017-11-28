С Борисовой будут взыскивать алименты

Дана Борисова только недавно завершила курс реабилитации и вернулась в Москву. Но это не значит, что ведущая решила все свои проблемы. Как выяснилось, бывший возлюбленный Даны, отец ее дочери Полины, Максим Аксенов требует алименты на содержание девочки.

Весной незадолго до начала реабилитации Даны Полина переехала к отцу. Позже появились сплетни о планах Аксенова лишить Борисову родительских прав. Но сам бизнесмен слухи опроверг и выразил надежду на то, что ведущая справится с наркозависимостью и по возвращении сможет нормально воспитывать девочку.

С аддикцией Дана справилась. Но теперь, согласно постановлению суда, она будет выплачивать Аксенову алименты (четверть своих доходов) на содержание Полины, сообщает паблик Super.

Впрочем, пока Борисова не паникует. «Бог все видит. Когда человек выходит после реабилитации, ему помогают все. Мне помог Андрей (Малахов), снял квартиру, продукты мне покупают друзья. И, конечно, сейчас в такой ситуации требовать от меня алименты - это просто не тактично. В свое время я не подавала на алименты практически год, и то потом он платил эпизодически», - заявила ведущая. Она также уточнила, что беспрепятственно общается с дочерью: «Все хорошо у нас с ней».

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