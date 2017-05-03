Дана Борисова: «Я не конченый человек»

Дана Борисова проходит серьезное испытание. Недавно ведущую отправили в реабилитационную клинику в Таиланде для лечения от наркозависимости. Причем друзьям Даны пришлось слукавить - ей сообщили, что она летит в Таиланд с целью участия в шоу о борьбе с анорексией. На днях Дана рассказала о пребывании в клинике и призналась, что чувствует себя ужасно.

На прошлой неделе мать ведущей сообщила о наркозависимости звезды. Представители Первого канала решили помочь Дане и выделили внушительную сумму на лечение, а Андрей Малахов уговорил девушку отправиться в клинику.

Сейчас Борисова находится в рехабе на острове Самуи, но, похоже, она пока не поняла, что ей предстоит курс лечения не от анорексии. По словам Малахова, Дане удалось привезти с собой запрещенные препараты, но врачи быстро отобрали «груз». На третий день ведущей стало совсем плохо. «Сегодня была кошмарная ночь, — жаловалась звезда. — Я отказалась от почти всех своих препаратов, снотворных, которые привезла с собой, которые мне благосклонно разрешали использовать. Я бродила по домику, я всем надоедала, я стучалась в дверцы, были мысли с чемоданом уйти на улицу, но двери были заперты. Кто-то назвал меня невоздержанной особой, потому что я мешала спать. Хотела показать, что я не целиком подконтрольна здесь, что я осталась как личность, что меня надо воспринимать такой, ценить и уважать... Я до неприличия сидела на полу, на голом, подморозила себе хорошенько там. Но это целиком моя вина».

И все же надежда есть. Дана старается держаться, думая о дочери.

«Я не конченый человек, я способна на большее», — подбадривает себя Борисова.

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