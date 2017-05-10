 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Борисова рассказала о конфликте с матерью


0 1

Ведущая Дана Борисова проходит курс лечения в реабилитационной клинике в Таиланде. По словам матери звезды, у Даны проблемы с наркотиками. Но в окружении ведущей полагают, что главная проблема Даны - все же не запрещенные препараты, а серьезный конфликт с матерью.

Несколько недель назад представители Первого канала уговорили Борисову отправиться в клинику в Таиланд, якобы для съемок шоу о борьбе с анорексией. Но на самом деле Борисову отправили на лечение после того, как ее мать заявила об употреблении Даной наркотиков.

Журналисты «Комсомольской правды» незадолго до отъезда Даны связались с ней, и девушка обмолвилась о том, что ее ссоры с матерью не прекращаются. «О том, что моя мама сказала такую чудовищную неправду, я узнала от учительницы своей дочери Полины. Представляете, как сейчас моей дочери тяжело находиться в школе! Такой грязью меня облили, что просто нет слов. Близкие люди порой страшнее врагов», — цитирует издание ведущую.

По словам Борисовой, в свое время у нее действительно были проблемы с алкоголем, но ей удалось справиться с аддикцией.

Однако сейчас Дана подозревает, что какое-то время назад мать пыталась ей навредить. «Родная мать постоянно давала мне то какие-то антидепрессанты, то снотворное, то еще какие-то уколы делала. Поначалу я ей верила, потому что она все-таки медицинский работник. Но потом стала подозревать, что мать пойдет на многое, чтобы забрать у меня дочь».

Ранее мы писали:

Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.

Лепс рассказал о борьбе с наркозависимостью. По уверениям певца, с аддикцией можно справиться.

Дана Борисова учит жить. Ведущая объясняет, как получить подарки от мужчин.​



1 Не нравится 0 Нравится 10.05.2017 Теги: Дана Борисова

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору