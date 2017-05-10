Борисова рассказала о конфликте с матерью

Ведущая Дана Борисова проходит курс лечения в реабилитационной клинике в Таиланде. По словам матери звезды, у Даны проблемы с наркотиками. Но в окружении ведущей полагают, что главная проблема Даны - все же не запрещенные препараты, а серьезный конфликт с матерью.

Несколько недель назад представители Первого канала уговорили Борисову отправиться в клинику в Таиланд, якобы для съемок шоу о борьбе с анорексией. Но на самом деле Борисову отправили на лечение после того, как ее мать заявила об употреблении Даной наркотиков.

Журналисты «Комсомольской правды» незадолго до отъезда Даны связались с ней, и девушка обмолвилась о том, что ее ссоры с матерью не прекращаются. «О том, что моя мама сказала такую чудовищную неправду, я узнала от учительницы своей дочери Полины. Представляете, как сейчас моей дочери тяжело находиться в школе! Такой грязью меня облили, что просто нет слов. Близкие люди порой страшнее врагов», — цитирует издание ведущую.

По словам Борисовой, в свое время у нее действительно были проблемы с алкоголем, но ей удалось справиться с аддикцией.

Однако сейчас Дана подозревает, что какое-то время назад мать пыталась ей навредить. «Родная мать постоянно давала мне то какие-то антидепрессанты, то снотворное, то еще какие-то уколы делала. Поначалу я ей верила, потому что она все-таки медицинский работник. Но потом стала подозревать, что мать пойдет на многое, чтобы забрать у меня дочь».

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