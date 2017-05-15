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Дану Борисову ищет дочь


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Дана Борисова оказалась в довольно сложной ситуации. Ведущую отправили на курс реабилитации в Таиланд. По словам матери звезды, у Даны серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. А тем временем дочь ведущей Полина написала обращение в соцсетях.

Похоже, дочь Борисовой не знает о том, что мать борется с наркозависимостью. Или не совсем понимает происходящее. «Привет, мама! Это Полина. Извини, что пишу в твоем "Инстаграме", просто уже несколько недель не могу с тобой поговорить ( папа даже просил бабушку Катю и "Пусть говорят", чтобы мне дали с тобой поговорить, я за тебя очень переживаю, где ты? Куда бабушка Катя со своими журналюгами тебя дели? Просто они все врут, я им не верю. На днях я участвовала в конкурсе по пению, и мне дали кубок с грамотой, хотела тебе показать) Представляешь, все это время бабушка Катя живет в нашей квартире, не могу забрать свои вещи и книжки, я не хочу туда ехать, потому что там журналисты и камеры ( спасибо папе, он купил мне все новое», — пишет девочка.

«По-моему, бабушка Катя совсем сошла с ума, она и тебя прячет + позорит нашу семью, со своими журналистами из "Пусть говорят". Она дала им все наши адреса, и теперь они за нами шпионят, из-за них я не могу спокойно погулять. А вчера она привела этих журналистов в школу и устроила там скандал. Папа просил их прекратить передачи, а бабушка сказала, что они никогда не закончатся, я боюсь, что меня могут выгнать из школы. Думаю просить папу, чтобы в понедельник я не пошла в школу. Надеюсь, ты увидишь мое сообщение и позвонишь мне. Целую, пока. От Полины».

Подписчики Даны усомнились в том, что сообщение действительно писала Полина (девочке 10 лет). Но в микроблоге также опубликовано видео, в котором девочка утверждает, что писала она.

Ранее мы писали:

Дане Борисовой оплатили лечение. Первый канал постарался.

Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.

Лепс рассказал о борьбе с наркозависимостью. По уверениям певца, с аддикцией можно справиться.



0 Не нравится 1 Нравится 15.05.2017 Теги: Дана Борисова

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