Мария Максакова не переживает за свою безопасность

Мария Максакова вернулась к привычному образу жизни после убийства мужа. Сейчас артистка растит маленького сына, продолжает выступления, занимается собственным проектом поддержки талантливых детей. И, похоже, Мария вовсе не беспокоится о своей безопасности.

На днях Мария опубликовала в Facebook снимок, на котором запечатлена на эскалаторе киевского метро. «Бегом на репетицию!» - подписала певица фотографию.

Поклонники похвалили артистку за здоровый образ жизни и отметили, что Мария очень хорошо выглядит. Некоторые обозреватели также предположили, что Максакова теперь не волнуется за свою жизнь, хотя несколько недель ранее в одном из интервью говорила, что ей приходится задумываться о своей безопасности. «Но я считаю, что уровень моей безопасности очень даже высокий. Со мной работают выдающиеся профессионалы… Сейчас никакая точка земного шара не обеспечила бы мне большей безопасности, чем Украина».

Мария также обмолвилась о начале новой главы в жизни. «40 лет - зенит оперной певицы. И я с какой-то особенной радостью ощущаю, что свои лучшие годы, свои лучшие песни я отдам Украине. Все свои ошибки я оставила в другом государстве. Здесь я начинаю с чистого листа».

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