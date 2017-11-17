Бузова одарила Сару Джессику Паркер своим альбомом

Звезда Голливуда Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) прибыла в Россию с визитом. Актриса представляет свой новый аромат Sarah Jessica Parker Stash Prive. Вчера на презентации в столичном ТЦ "Европейский" собралось множество поклонниц Паркер. Но больше всех повезло Ольге Бузовой.

Ранее Сара заявила, что посвящает свой новый парфюм России. Прилетев в Москву, звезда первым делом сделала селфи с флаконом духов в руках на фоне автомобиля «Волга».

Посмотреть на звезду и получить ее автограф жаждали многие. Но, как отмечается, только Бузовой удалось пообщаться с актрисой больше пяти минут. Ольга презентовала Паркер пуанты (актриса обожает русский балет) и свой дебютный альбом.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 16 2017 в 10:44 PST

«Сегодня встретилась с прекрасной Сарой Джессикой Паркер. Нервничала, как маленькая девочка... Как же я люблю ее и ее героиню из сериала и фильмов «Секс в большом городе!» Она такая крутая и такая простая там, как мы все с вами, девочки! Верит в любовь и мечтает встретить того самого «Мужчину мечты»... и встречает. Мы поговорили с Сарой, обсуждая наши всякие женские штучки, я подарила ей свой дебютный альбом #ПодЗвукиПоцелуев и пуанты. <...>. Спасибо тебе огромное за приглашение на встречу, как я уже тебе сказала, ты безумно позитивная и такая открытая! И спасибо за подарок, теперь обещаю пахнуть ароматом от тебя», - сообщила Бузова в Insta.

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