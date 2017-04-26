Ургант предложил Бузовой покорить Запад

Ольга Бузова старательно делает карьеру в музыке, и девушке сопутствует успех. Четвертый сингл ведущей стал хитом в российском чарте iTunes в первый же час премьеры, и это рекорд. Ольга счастлива, однако другие звезды шоу-бизнеса не могут удержаться от колкостей в адрес новой звезды эстрады.

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Дебютный трек Бузовой «Под звуки поцелуев» стал одной из сенсаций прошлого года. Сингл сразу же стал хитом, а многие известные российские артисты всерьез недоумевали, как Ольге удалось так быстро покорить публику. Несмотря на язвительные замечания, ведущая продолжает работу и намерена в недалеком будущем представить сольный альбом.

А тем временем шоумен Иван Ургант не удержался. В своем шоу «Вечерний Ургант», беседуя с коллегой Александром Гудковым, Иван высказался по поводу бешеной популярности Ольги. «О чем это говорит? О том, что в нашей стране все в порядке с музыкальным вкусом. Каким был хорошим, таким и остался. Благодаря этому Ольга сможет поверить в себя и уехать на Запад… Саша, знаешь, что важно? Если человек уедет на Запад, то утечки мозгов не произойдет».

Бузова отреагировала оперативно. «Приятно знать, что Иван Ургант следит за моим творчеством», – написала девушка в соцсетях.

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