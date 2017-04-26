 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ургант предложил Бузовой покорить Запад


0 1

Ольга Бузова старательно делает карьеру в музыке, и девушке сопутствует успех. Четвертый сингл ведущей стал хитом в российском чарте iTunes в первый же час премьеры, и это рекорд. Ольга счастлива, однако другие звезды шоу-бизнеса не могут удержаться от колкостей в адрес новой звезды эстрады.

Дебютный трек Бузовой «Под звуки поцелуев» стал одной из сенсаций прошлого года. Сингл сразу же стал хитом, а многие известные российские артисты всерьез недоумевали, как Ольге удалось так быстро покорить публику. Несмотря на язвительные замечания, ведущая продолжает работу и намерена в недалеком будущем представить сольный альбом.

А тем временем шоумен Иван Ургант не удержался. В своем шоу «Вечерний Ургант», беседуя с коллегой Александром Гудковым, Иван высказался по поводу бешеной популярности Ольги. «О чем это говорит? О том, что в нашей стране все в порядке с музыкальным вкусом. Каким был хорошим, таким и остался. Благодаря этому Ольга сможет поверить в себя и уехать на Запад… Саша, знаешь, что важно? Если человек уедет на Запад, то утечки мозгов не произойдет».

Бузова отреагировала оперативно. «Приятно знать, что Иван Ургант следит за моим творчеством», – написала девушка в соцсетях.

Ранее мы писали:  

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию. 

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​

Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».



1 Не нравится 0 Нравится 26.04.2017 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
  • Micha Piter
    Она - просто продукт своего времени и запросов. Прибыльный, по каким-то причинам, проект. Пока может, зарабатывает. А почему - я думаю, она и сама не знает почему такой "успех". Иногда бабло побеждает и добро, и здравый смысл :))
    		 27.04.17 09:31
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Тина
    Бузова, будь скромнее. Слово творчество к тебе совершенно не относится. Творчеством занимаются способные талантливые люди. Ты же не обладаешь ничем. Ты как маленький ребенок с необъяснимом упорством пытаешься доказать, что ты певица. Но зря стараешься. Все знают как ты поешь, вернее не поешь, а произносишь звуки в живую. Ты прячешься за фонограмму, на которой не ты поешь, а компьютер. Бузова, тебе б к врачу...
    		 26.04.17 21:20
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору