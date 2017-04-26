Ургант предложил Бузовой покорить Запад
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Ольга Бузова старательно делает карьеру в музыке, и девушке сопутствует успех. Четвертый сингл ведущей стал хитом в российском чарте iTunes в первый же час премьеры, и это рекорд. Ольга счастлива, однако другие звезды шоу-бизнеса не могут удержаться от колкостей в адрес новой звезды эстрады.
Дебютный трек Бузовой «Под звуки поцелуев» стал одной из сенсаций прошлого года. Сингл сразу же стал хитом, а многие известные российские артисты всерьез недоумевали, как Ольге удалось так быстро покорить публику. Несмотря на язвительные замечания, ведущая продолжает работу и намерена в недалеком будущем представить сольный альбом.
А тем временем шоумен Иван Ургант не удержался. В своем шоу «Вечерний Ургант», беседуя с коллегой Александром Гудковым, Иван высказался по поводу бешеной популярности Ольги. «О чем это говорит? О том, что в нашей стране все в порядке с музыкальным вкусом. Каким был хорошим, таким и остался. Благодаря этому Ольга сможет поверить в себя и уехать на Запад… Саша, знаешь, что важно? Если человек уедет на Запад, то утечки мозгов не произойдет».
Бузова отреагировала оперативно. «Приятно знать, что Иван Ургант следит за моим творчеством», – написала девушка в соцсетях.
Ранее мы писали:
Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.
Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».
Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».
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Обсуждение 2
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Micha PiterОна - просто продукт своего времени и запросов. Прибыльный, по каким-то причинам, проект. Пока может, зарабатывает. А почему - я думаю, она и сама не знает почему такой "успех". Иногда бабло побеждает и добро, и здравый смысл :))
27.04.17 09:31
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ТинаБузова, будь скромнее. Слово творчество к тебе совершенно не относится. Творчеством занимаются способные талантливые люди. Ты же не обладаешь ничем. Ты как маленький ребенок с необъяснимом упорством пытаешься доказать, что ты певица. Но зря стараешься. Все знают как ты поешь, вернее не поешь, а произносишь звуки в живую. Ты прячешься за фонограмму, на которой не ты поешь, а компьютер. Бузова, тебе б к врачу...
26.04.17 21:20