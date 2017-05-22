Третьякову стыдно за Бузову
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Ольга Бузова долгое время старалась быть гламурной и женственной. Но последние полгода девушка показала, что может быть достаточно сильной и обойтись без мужской поддержки. А тем временем Роман Третьяков заявил, что Ольга слишком заигралась в драму женщины, страдающей после развода.
Бывший бойфренд Бузовой на днях в одном из интервью заявил, что звезда «Дома-2» притворяется. «Она на самом деле притворяется, что не может себе мужика найти. Ей выгодно быть одной, чтобы все ее жалели и делали из ее одиночества трагедию. Да она и из рядового развода устроила эпопею. Просто стыдно!»
Сама Ольга ранее обмолвилась, что уже привыкла к одиночеству и пока не торопится искать своего принца. Впрочем, рабочий график Бузовой настолько забит, что ей пока действительно не до романтических приключений. Так, на днях артистка анонсировала первый сольный концерт.
«Мои дорогие, 2 ноября состоится мой первый большой сольный концерт в родном Санкт-Петербурге на концертной площадке А2. Вы увидите первыми мое концертное шоу! Для меня это будет очень волнительно, ведь там соберутся все мои родные люди! Это будет особенное выступление с премьерой моего первого альбома», - сообщила певица.
Ранее мы писали:
Третьяков рассказал о меркантильности Бузовой. По словам Романа, у Ольги слишком много претензий.Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.
Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».
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Обсуждение 4
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Marana VilniusВ целом я с ним согласна, конечно. Но как-то не "комильфо", когда мужчина так про свою пусть даже бывшую говорит, особенно с учётом того, что он сам пропиарился за её счёт (до его комментариев о её разводе я вообще о нём слыхом не слыхивала).
23.05.17 13:48
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ПрелестьВ этом плане мужчина женщине не судья.
22.05.17 16:43
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ОлУ моей бабушки такая же блузка.
22.05.17 14:31