Третьякову стыдно за Бузову

Ольга Бузова долгое время старалась быть гламурной и женственной. Но последние полгода девушка показала, что может быть достаточно сильной и обойтись без мужской поддержки. А тем временем Роман Третьяков заявил, что Ольга слишком заигралась в драму женщины, страдающей после развода.

Бывший бойфренд Бузовой на днях в одном из интервью заявил, что звезда «Дома-2» притворяется. «Она на самом деле притворяется, что не может себе мужика найти. Ей выгодно быть одной, чтобы все ее жалели и делали из ее одиночества трагедию. Да она и из рядового развода устроила эпопею. Просто стыдно!»

Сама Ольга ранее обмолвилась, что уже привыкла к одиночеству и пока не торопится искать своего принца. Впрочем, рабочий график Бузовой настолько забит, что ей пока действительно не до романтических приключений. Так, на днях артистка анонсировала первый сольный концерт.

«Мои дорогие, 2 ноября состоится мой первый большой сольный концерт в родном Санкт-Петербурге на концертной площадке А2. Вы увидите первыми мое концертное шоу! Для меня это будет очень волнительно, ведь там соберутся все мои родные люди! Это будет особенное выступление с премьерой моего первого альбома», - сообщила певица.

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Третьяков рассказал о меркантильности Бузовой. По словам Романа, у Ольги слишком много претензий.

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​