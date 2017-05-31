 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ольга Бузова: «Я против жертв в отношениях»


0 1

Она больше полугода приходила в себя после развода. Но сейчас Ольга Бузова уже не думает о прошлом и не прочь попробовать снова завязать отношения. Хотя звезда полагает, что найти подходящего парня ей будет сложновато.

Недавно Роман Третьяков недовольно заметил, что страдания Бузовой похожи на банальную спекуляцию. Ольга, похоже, замечание приняла к сведению.

Теперь девушка говорит о перспективе нового романа. По словам звезды, самое важное для нее - отношение и чувства. «Хочу, чтобы меня сильно полюбили, по-настоящему», - говорит ведущая.

И сразу предупреждает, что потенциальным кандидатам на ее руку и сердце не стоит даже думать о том, чтобы попытаться как-то изменить ее отношение к работе. «Не должен мужчина ставить женщине никаких условий и ультиматумов! Я против жертв в отношениях. Людям друг с другом должно быть хорошо и спокойно. Любовь – это кайф, удовольствие, гармония. Настоящий мужчина, если полюбит, будет счастлив за свою женщину, если она получает удовольствие от того, чем занимается. В браке я жила совсем не так. Мне ставились и условия, и ультиматум, меня сдерживало огромное количество запретов. Больше я так не согласна!» - заявила Бузова в интервью изданию «7 дней».

Ранее мы писали:  

Третьякову стыдно за Бузову. Роман полагает, что звезда переигрывает.

Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​



1 Не нравится 0 Нравится 31.05.2017 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору