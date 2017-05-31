Ольга Бузова: «Я против жертв в отношениях»

Она больше полугода приходила в себя после развода. Но сейчас Ольга Бузова уже не думает о прошлом и не прочь попробовать снова завязать отношения. Хотя звезда полагает, что найти подходящего парня ей будет сложновато.

Недавно Роман Третьяков недовольно заметил, что страдания Бузовой похожи на банальную спекуляцию. Ольга, похоже, замечание приняла к сведению.

Теперь девушка говорит о перспективе нового романа. По словам звезды, самое важное для нее - отношение и чувства. «Хочу, чтобы меня сильно полюбили, по-настоящему», - говорит ведущая.

И сразу предупреждает, что потенциальным кандидатам на ее руку и сердце не стоит даже думать о том, чтобы попытаться как-то изменить ее отношение к работе. «Не должен мужчина ставить женщине никаких условий и ультиматумов! Я против жертв в отношениях. Людям друг с другом должно быть хорошо и спокойно. Любовь – это кайф, удовольствие, гармония. Настоящий мужчина, если полюбит, будет счастлив за свою женщину, если она получает удовольствие от того, чем занимается. В браке я жила совсем не так. Мне ставились и условия, и ультиматум, меня сдерживало огромное количество запретов. Больше я так не согласна!» - заявила Бузова в интервью изданию «7 дней».

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