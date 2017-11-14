Слепаков высмеял Бузову
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Ольга Бузова - самая популярная россиянка в Instagram. Ее можно назвать «Мидас соцсетей» - все, что отмечает девушка, становится бешено популярным. Это подтвердил артист Семен Слепаков. Правда, в весьма ироничной форме.
Недавно Ольга опубликовала в своем микроблоге совместный снимок с Семеном. После чего количество подписчиков в Insta Слепакова увеличилось в разы. По словам шоумена, многие подписчики пояснили, с чем связан рост популярности: «Многие писали: "Семен! Ты понимаешь, что произошло в твоей жизни?!?! Осознаешь ли ты масштаб своего везения?" Понимаю. Осознаю».
Но от провокации Слепаков не удержался. И назвал Бузову «дурой». Это не значит, что артист не очень хорошо относится к ведущей. Нет. Все это ради хайпа, уточняется в стихотворении, написанном Семеном по такому случаю:
Я благодарен Бузовой,
Но все-таки таки Ольга - дура,
И у нее ужасные
Прическа, лицо и фигура.
За резкость прости меня, Оля,
Хотел лишь привлечь я внимание,
Чтоб быть еще раз отмеченным
В твоем крутом инстаграме,
А так ты - красивая баба,
И причесон твой в порядке,
Все это ради хайпа,
Хайпа лишь только ради.
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