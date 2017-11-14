Слепаков высмеял Бузову

Ольга Бузова - самая популярная россиянка в Instagram. Ее можно назвать «Мидас соцсетей» - все, что отмечает девушка, становится бешено популярным. Это подтвердил артист Семен Слепаков. Правда, в весьма ироничной форме.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 12 2017 в 6:35 PST

Недавно Ольга опубликовала в своем микроблоге совместный снимок с Семеном. После чего количество подписчиков в Insta Слепакова увеличилось в разы. По словам шоумена, многие подписчики пояснили, с чем связан рост популярности: «Многие писали: "Семен! Ты понимаешь, что произошло в твоей жизни?!?! Осознаешь ли ты масштаб своего везения?" Понимаю. Осознаю».

Но от провокации Слепаков не удержался. И назвал Бузову «дурой». Это не значит, что артист не очень хорошо относится к ведущей. Нет. Все это ради хайпа, уточняется в стихотворении, написанном Семеном по такому случаю:

Я благодарен Бузовой,

Но все-таки таки Ольга - дура,

И у нее ужасные

Прическа, лицо и фигура.

За резкость прости меня, Оля,

Хотел лишь привлечь я внимание,

Чтоб быть еще раз отмеченным

В твоем крутом инстаграме,

А так ты - красивая баба,

И причесон твой в порядке,

Все это ради хайпа,

Хайпа лишь только ради.

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