Скончалась дочь Людмилы Гурченко

8 ноября ушла из жизни единственная дочь знаменитой артистки Людмилы Гурченко Мария Королева. 58-летней женщине стало плохо во дворе дома. По словам адвоката Королевой, у дамы были проблемы с сердцем. Сейчас семья готовится к похоронам.

Дата прощания пока не называется. По словам адвоката, сейчас он пытается добиться разрешения провести захоронение Королевой рядом с ее легендарной матерью на Новодевичьем кладбище.

Как известно, долгое время Королева не могла найти общий язык со знаменитой родительницей, некоторое время женщины предпочитали вообще не общаться. Как стало известно, незадолго до смерти Марии удалось поговорить с вдовцом Людмилы Марковны Сергеем Сенинын и наладить отношения.

«Я рад, что после ухода Люси Маша помирилась с Сережей Сениным, так и должно было быть, это два самых любимых Люсиных человека. Все пустое, кроме любви и смерти, вот момент истины, когда надо быть настоящим. Сергея я всегда уважал, Машу жалел искренне, тяжесть такой материнской славы мало кто смог бы выдержать, а она всегда старалась быть достойной. Царствие небесное», - написал в соцсетях актер Станислав Садальский.

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Источник фото: Globallookpress.com