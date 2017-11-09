 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Скончалась дочь Людмилы Гурченко


0 0

8 ноября ушла из жизни единственная дочь знаменитой артистки Людмилы Гурченко Мария Королева. 58-летней женщине стало плохо во дворе дома. По словам адвоката Королевой, у дамы были проблемы с сердцем. Сейчас семья готовится к похоронам.

Дата прощания пока не называется. По словам адвоката, сейчас он пытается добиться разрешения провести захоронение Королевой рядом с ее легендарной матерью на Новодевичьем кладбище.

Как известно, долгое время Королева не могла найти общий язык со знаменитой родительницей, некоторое время женщины предпочитали вообще не общаться. Как стало известно, незадолго до смерти Марии удалось поговорить с вдовцом Людмилы Марковны Сергеем Сенинын и наладить отношения.

«Я рад, что после ухода Люси Маша помирилась с Сережей Сениным, так и должно было быть, это два самых любимых Люсиных человека. Все пустое, кроме любви и смерти, вот момент истины, когда надо быть настоящим. Сергея я всегда уважал, Машу жалел искренне, тяжесть такой материнской славы мало кто смог бы выдержать, а она всегда старалась быть достойной. Царствие небесное», - написал в соцсетях актер Станислав Садальский.

Ранее мы писали:

Эксперты определили причины смерти Марьянова. Расследование продолжается.

Скончалась Мирей Дарк. Звезда фильма «Высокий блондин в черном ботинке» ушла на 80-м году жизни.

Садальский переживает за «Иванушек». Актер считает смерть Яковлева «трагической закономерностью».

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 09.11.2017 Теги: Людмила Гурченко

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору