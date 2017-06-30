Садальский переживает за «Иванушек»

Коллеги и поклонники группы «Иванушки International» скорбят по скоропостижно скончавшемуся экс-солисту Олегу Яковлеву. Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов пытаются прийти в себя, подруга Олега Александра Куцевол не может поверить в произошедшее. А Станислав Садальский заметил странную закономерность.

По мнению Садальского, в будущем «Иванушкам» следует выступать только дуэтом. Третий солист в коллективе, судя по смерти Сорина и Яковлева, оказывается лишним. Актер полагает, что «это какое-то роковое место в "Иванушках"».

«Вспомните, сначала погиб Игорь Сорин, на его место взяли Яковлева - теперь его тоже нет. И не важно, от чего он умер, какой диагноз, важно, что жизнь человека кончилась. Гибель одного певца может быть трагической случайностью, гибель двух певцов - уже закономерность. А вообще "Иванушкам" нужно стать дуэтом - на всякий случай, чтобы эту закономерность прекратить», - заявил Садальский «Комсомольской правде».

Напомним, Яковлев скончался вчера утром в одной из столичных клиник. Завтра, 1 июля, в Троекуровском доме «Некрополь» пройдет церемония прощания с артистом.

Ранее мы писали:

Андрей Разин потерял сына. Продюсер в трауре.

Похороны Джорджа Майкла провели ночью. Со дня смерти артиста прошло более трех месяцев.​

Источник фото: Globallookpress.com