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Александр Новиков обиделся на миллион


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Известный бард Александр Новиков начинает тяжбу с Первым каналом. Артист утверждает, что был оклеветан в популярном ток-шоу «Пусть говорят», и требует внушительной компенсации.

В августе Новикову было предъявлено обвинение по делу о хищении средств пайщиков ЖСК «Бухта Квинс», поселка на берегу озера Шарташ недалеко от Екатеринбурга. 20 сентября вышел выпуск шоу «Пусть говорят», в котором обсуждалось дело барда.

Ток-шоу Новикову сильно не понравилось. Как сообщил артист в соцсетях, 26 октября он подал в Останкинский суд заявление о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда в размере 1 миллиона евро против программы.

«Содержание программы и поведение ее ведущего Д. Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким», — считает Новиков.

Он уточнил, что передача была изучена экспертами, которые пришли к выводу, что шоу носило лживый и оскорбительный характер. «Ее авторы и выпускающая программу в эфир телекомпания должны быть привлечены к ответу. А именно: Первый канал обязан обеспечить публичные извинения в мой адрес и компенсировать нанесенный мне моральный вред», - пишет бард.

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0 Не нравится 0 Нравится 27.10.2017 Теги: Александр Новиков

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