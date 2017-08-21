Дмитрий Борисов: «Я думаю, что сильно ничего не изменится»

Уход Малахова с Первого канала всполошил всю общественность. Многочисленные поклонники ведущего сетовали, что ток-шоу «Пусть говорят» теперь будет не то. Однако жизнь продолжается, и новый ведущий программы Дмитрий Борисов уже вжился в роль. И недавно он поделился первыми впечатлениями.

В эфире программы «Доброе утро» Борисов рассказал, что новая роль ведущего ток-шоу «Пусть говорят» для него необычна, но он считает, что эта работа даст ему полезный опыт. При этом он добавил, что назначение никак пока не изменило его жизнь.

«Безумная популярность, к счастью, сейчас никак не ощущается, потому что некогда, - объяснил Борисов. - У нас постоянно записи, эфиры, работы столько, что невозможно подумать вот об этом. Тем более, слушайте, я в телевизоре 12 лет. Я думаю, что сильно ничего не изменится».

Борисов, который популярен как ведущий новостной передачи, отметил, что формат ток-шоу расширил для него границы возможного. Ведь теперь можно с кем-то поговорить в студии. «Всегда обращаешься к зрителям, которых, конечно, ты чувствуешь, любишь, понимаешь, что они там есть, но сейчас здорово, что в студии, кроме меня, есть большое количество живых людей, с которыми есть что обсудить, о чем поговорить».

Напомним, сегодня Андрей Малахов окончательно расстался с Первым каналом, попрощавшись в официальном письме с Константином Эрнстом и коллегами.