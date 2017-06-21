Малахов и Шурыгина стали антигероями YouTube
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Популярный шоумен Андрей Малахов решил пойти в Сеть, а точнее, покорить YouTube. В прошлом месяце он запустил свой блог malakhov007. Причем завоевать молодежную аудиторию Андрей намеревался в паре с Дианой Шурыгиной. Но пока пара вызывает у аудитории видеохостинга отнюдь не самые положительные эмоции.
Первыми в блоге Малахова стали видео «Горячее интервью Андрея Малахова с Алексеем Паниным» и первый эпизод проекта «Шуры-Муры с Дианой Шурыгиной!». Видео с Паниным набрало более 27 дислайков, а ролик с Шурыгиной более 48 тысяч, что составило четверть от количества просмотров видео.
Публика откровенно недовольна: «Боже, Малахов пробил дно YouTube! Топай на телевидение, твое место там», «Каждый раз думаю, что ниже некуда, но Малахов убеждает в обратном», «Уйди с Ютуба! Иди на свое ТВ!», «Рад, что дизов существенно больше. Значит, все-таки в обществе гораздо больше здравомыслящих людей».
Некоторые призывают пожаловаться в администрацию YouTube с целью запретить видео с Шурыгиной. Популярный блогер Юрий Хованский (3 миллиона подписчиков) назвал проект Малахова «странным и диким».
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 3
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ОЧто с Малаховым вообще творится! Не могу смотреть его передачи. Как в такой мерзости можно жить ?
22.06.17 12:10
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Marana VilniusТоже не досмотрела. Хрень какая-то
21.06.17 14:05
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Micha PiterХватило посмотреть пару минут - ну и позорище, полная тупость ...
21.06.17 11:15