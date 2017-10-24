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Александр Олешко заменит Алексея Кортнева


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В августе Александр Олешко покинул Первый канал. Но актер не очень долго искал работу и сразу же занялся проектом «Ты супер! Танцы» телеканала НТВ. А теперь, как сообщается, Олешко также займется телешоу «Устами младенца».

Музыкант Алексей Кортнев, выступавший ведущим популярной игры несколько лет, вынужден оставить передачу по личным причинам. «Принимаю эстафету у Алексея Кортнева с уважением и радостью, - говорится в сообщении Олешко. – «Устами младенца» уникальный проект. Он сопровождает меня, как и миллионы людей, много лет. Постоянно обновляясь, шагая в ногу со временем, не утратив интереса и популярности, этот проект верен себе. И самое главное - верен своим зрителям, которые хотят время от времени почувствовать себя ребенком. Принимаю приглашение стать ведущим этой программы с благодарностью и удовольствием».

Напомним, в августе, покидая Первый канал, Александр рассуждал следующим образом: «Время от времени очень полезно начинать жизнь с чистого листа! Не зачеркивая и не забывая все хорошее, что было!» Позже шоумен пояснил, что получил от НТВ предложение, «от которого невозможно отказаться».

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0 Не нравится 0 Нравится 24.10.2017 Теги: Александр Олешко

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