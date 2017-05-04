Корчевников стал главой православного телеканала

Бориса Корчевникова можно поздравить с новым назначением. Вчера было официально объявлено о назначении шоумена директором и продюсером православного телеканала «Спас».

3 мая пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла выпустила следующее сообщение: «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала «Спас» назначен Борис Вячеславович Корчевников. Занимавший ранее указанные должности Б.И. Костенко назначен заместителем генерального директора телеканала».

Как уточнили на телеканале «Россия», новое назначение не помешает работе Бориса в качестве ведущего. Корчевников продолжит работать над программой «Прямой эфир».

Напомним, ранее появились слухи о том, что вместо Корчевникова «Прямой эфир» будет вести Дмитрий Шепелев. На прошлой неделе сам Борис опроверг эту информацию. «Я не ухожу. Вместе с нашей командой мы готовим лучший ответ на информационную шумиху вокруг нас: ответ программами и ещё более поразительными судьбами наших героев. Спасибо вам», — писал ведущий в соцсетях.

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