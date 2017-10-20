Садальский высказался о Цареградской

На днях стало известно о смерти звезды сериала «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» Марьяны Цареградской. По слухам, дама скончалась в возрасте 45 лет от онкологии. Но Станислав Садальский полагает, что Марьяну сгубила не болезнь.

В своем блоге Садальский решил напомнить историю Цареградской. По словам Станислава, в прошлом девушки было немало темных пятен. «Никакой актрисой она, конечно, не была. Кстати, большие сомнения по поводу фамилии, по-моему, она такая же Царьгородская, как Жорж Милославский. Красивая и совершенно бездарная, на съемочной площадке над ней все посмеивались. Снималась на деньги своего жениха, а позже мужа Андрея Вавилова. Брак был у нее не первым, но самым звонким».

Садальский вспомнил, как в конце девяностых многие новоиспеченные олигархи женились на моделях, участницах конкурсов красоты и симпатичных актрисах. Но именно Марьяне действительно повезло - супруг Андрей Вавилов одаривал жену бриллиантами, нарядами, авто. «Но деньги ее не радовали, она всегда хотела только славы. Многие помнят, как в то время вся Москва была увешена плакатами "Привет, Марьяна" и сверху в левом углу - "Лицо-2000"», - пишет актер.

Он добавил: «Причина гибели пока не ясна, и, уверен, правды никто не узнает. Одни говорят об онкологии, другие о насильственной смерти, врачи пока утверждают, что женщина умерла во сне». Садальский также намекнул, что актриса могла пасть жертвой одного из недоброжелателей.

Ранее мы писали:

Скончалась актриса Наталья Юнникова. Артистка несколько дней находилась в коме.

Скончалась Мирей Дарк. Звезда фильма «Высокий блондин в черном ботинке» ушла на 80-м году жизни.

Солист Linkin Park покончил с собой. Честер Беннингтон ушел в день рождения Криса Корнелла.