Скончалась актриса Наталья Юнникова

Скончалась звезда сериала «Возвращение Мухтара». 37-летняя актриса Наталья Юнникова с прошлой недели находилась в состоянии комы. Артистка получила травму головы, и родные надеялись на восстановление Натальи. Увы.

Несчастный случай произошел с Юнниковой в ее доме. Девушка неудачно упала и повредила голову. После госпитализации у актрисы было обнаружено обширное кровоизлияние в мозг. Состояние оценивалось как крайне тяжелое. Бывший супруг артистки Антон Федотов после госпитализации Натальи сразу же забрал 11-летнего сына Ролана. «Ребенок сейчас находится со мной. Я стараюсь держать его подальше от переживаний, отвлекаю от грустных мыслей», - сообщил мужчина журналистам.

По некоторым данным, Юнникова скончалась, не приходя в сознание.

Напомним, актриса стала известной, исполнив роль следователя Василисы Михайловны в сериале «Возвращение Мухтара». Она также сыграла в таких популярных проектах, как «Кухня», «Огни большого города» и «Диверсант 2». В последнее время Юнникова жаловалась на застой в работе и отсутствие интересных предложений.

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