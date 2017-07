Солист Linkin Park покончил с собой

Поклонники творчества группы Linkin Park в глубоком трауре. Честер Беннингтон (Chester Bennington), солист рок-коллектива, найден мертвым. По предварительным данным, музыкант покончил с собой.

Беннингтон был найден в своем доме в Палос Вердес Эстейтс, Калифорния. Музыкант долгое время боролся с алкогольной и наркотической зависимостями. В одном из интервью артист обмолвился о серьезной детской травме - будучи ребенком, Честер стал жертвой домогательств педофила.

Как отмечается, Беннингтон покончил с собой в день рождения своего покойного друга, солиста Soundgarden Криса Корнелла. Корнелл скончался 18 мая, по одной из версий, артист совершил суицид. Тело Криса обнаружили в ванной комнате одного из детройтских отелей, причем за несколько часов до смерти он анонсировал выступление с Soundgarden.

Пока колумнисты придерживаются версии, что именно смерть Корнелла подтолкнула Беннингтона к самоубийству.

Напомним, группа Linkin Park была основана в середине 90-х, пользовалась большим успехом в нулевых. В 2017 году коллектив презентовал альбом One More Light. 20 июля был представлен клип на песню Talking to Myself.

