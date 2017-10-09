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Максаковой назвали имя убийцы Дениса Вороненкова


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В Киеве объявлено о завершении расследования убийства Дениса Вороненкова, бывшего депутата Госдумы и супруга Марии Максаковой. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, заказчиком убийства является бывший гражданский муж Марии Владимир Тюрин. Предполагается, что убийство совершено по личным мотивам.

«Я благодарна следствию за работу, благодарна всем за поддержку. Жизнь стоит того, чтобы бороться за правду и против зла», - написала Максакова в Facebook.

Однако сейчас в окружении Максаковой недоумевают. Так, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил: «Следует подчеркнуть, что у господина Тюрина не было прямого мотива заказывать это убийство, и с самого начала, когда эта версия рассматривалась, Мария считала ее невероятной, потому что она с ним регулярно общается, он отец двух ее детей, эти дети живут с ним. И для нее эти выводы - это шок и личная трагедия».

Сейчас Генпрокуратура Украины планирует направить запрос об экстрадиции Владимира Тюрина. В то же время Пономарев подчеркивает, что Тюрин на сегодня - один из самых известных криминальных авторитетов России, «который претендует на звание криминального короля российского мира».

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1 Не нравится 0 Нравится 09.10.2017 Теги: Мария Максакова

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