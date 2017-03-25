Мария Максакова не знает, как жить дальше
7 8
Певица Мария Максакова пытается взять себя в руки после убийства мужа Дениса Вороненкова. Артистка уже заявила, что она женщина сильная. И в то же время ей очень больно. И сейчас Мария не знает - что же дальше.
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Ведется расследование. Мария, увидев тело мужа, потеряла сознание. После певица была увезена на допрос, сейчас несколько телохранителей следят за безопасностью Максаковой.
Марии выразили соболезнования многие известные женщины, некоторые предложили артистке вернуться в Россию. Звезда пока не выходит на связь с представителями российской прессы и телевидения. Однако одному из журналистов издания Meduza удалось записать монолог Максаковой после смерти мужа.
«У меня — даже не поворачивается язык сказать «был» — самый лучший на свете муж. Я его благодарила за каждый день, что он со мной проводил. После всей грязи, которая была в моей жизни, в 37 лет мне так широко улыбнулась удача. Я ценила каждый день. Он был король, а я была с ним рядом — королева. <...>. В принципе если бы я могла там быть вместо него, я бы не задумывалась. Жизнь дальше без него — это хуже. Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно. Мне, конечно, очень тяжело от того, что у нас маленький ребенок. Я мечтала, чтобы он его воспитывал. Все у него от него, у Вани (сына). Я так хотела, чтобы он его воспитывал, чтобы он был такой же, как он. Как это теперь сделать, со слов, я не знаю. Он его, наверное, даже не будет помнить, когда вырастет».
По поводу возможных подозрений Максакова ответила: «Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал. Ничто мне его не вернет». Сейчас Мария намерена сосредоточиться на воспитании сына. «И ради своей любви к Денису я лично не собираюсь вообще ничего делать. Я не знаю; может быть, это неправильно. Но они у меня его уже отобрали. И что бы я ни делала, я его не верну».
Ранее мы писали:Максакова прокомментировала увольнение из Гнесинки. Певица не удивлена.
Мария Максакова в центре скандала. Артистка уволена из Гнесинки.Фадеев попрощался с Максаковой. Продюсера поразил переезд певицы в Киев.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
-
-
-
-
Новости | 23.03.2017
Обсуждение 30
Лучшие комментарии
-
ПрелестьПомолимся,чтобы Всевышний дал ей сил пережить тяжёлую утрату и поднять на ноги всех детей.
25.03.17 10:44 Контекст комментария
-
МетаморфозаИскренне жаль её. Очень.
25.03.17 12:32 Контекст комментария
-
@@@@Мурашки по коже,как такое пережить.
25.03.17 13:51 Контекст комментария
-
гость московская областьОчень знакома боль по потере близкого человека... любимого....которого я по сей день оплакиваю и не могу смириться с тем что его нет.... а еще больнее за наших деток,которые знают папу по моим рассказам и фотографиям....потому что на тот момент когда не стало моего любимого им было по 11 месяцев(двойняшки).... И я лично как никто понимаю состояние Марии и искренне ей сочуствую...А боль от потери никогда не уйдет...
25.03.17 16:13 Контекст комментария
-
СимаОчень страшная ситуация, не дай Бог никому. Сил ей пережить. По человечески по женски очень жаль ее. Но это судьба. Детей она без проблем поднимет, там переживать не за что, есть кому думать.
25.03.17 17:47 Контекст комментария
-
50/50а я почитала про эту женщину с утра, раз посоветовали)) для общего развития) и о ее бывшем сожителе Тюрине (Тюрик погуглите, кому интересно). начал он с группового изнасилования и отсидку за него в 74-м году. ну а потом полная бандитская биография со всеми ужасами. а бедная Маша, конечно, этого не знала, интернета-то не было раньше)) и жила с этим чудовищем, рожая детей. кстати, наша прЭсса пишет, что это Вороненков ее использовал, а Маша была влюблена без памяти. с первой женой развелся и отдалился, когда занялся рейдерскими и другими делишками, чтобы не подставлять, любил свою Юлю
26.03.17 08:29
-
50/50маманя её по пьяни сбила пешехода, в тюрьму за нее сел известный композитор. помните Вокзал для двоих? разница в том, что Максакова-старшая его ни разу не навестила...от такая семейка. кстати, мама с дочкой не общаются давно
26.03.17 08:36
-
-
ГостьАх, как жалко бедную вдову, которая устроила чуть ли не реалити-шоу из своих отношений с Вороненковым, потом полила грязью Россию, трусливо сбежав на Украину, а теперь стенает и плачется, как ей жить дальше. Поганая, бесчеловечная, низкая семейка, презираю и Максакову и ее убитого муженька. Ворьё, сколотившее капитал на наших с вами деньгах. Очень надеюсь, что в Россию этой твари путь закрыт.
26.03.17 07:59
-
ГаврМоскваОй божечки мои сердобольные. Пожалейте ее душеньку. Она вон на похоронах при полном макияже и активно пользовалась мобильником все отпевание . Неутешная вдовица... Как таких людей в депутаты выбирают??? Какое они вообще право законотворческой деятельность имеют заниматься? Вот после такого случая надо всю думу распускать и начать кандидатов пересматривать внимательно. А то как не закон, то какой то нонсенс . А все потому что их делают такие как Максакова да Вороненков........ Во Франции при подобном случае под суд отдали кандидата в президенты. Тоже кричал и выступал, что моя жена всем женам жена. Люблю немого.. Но не долго эта музыка играла. Как поняли что "божественная и святая любовь" зря деньги получала под суд пошли сразу. А у нас Бедненькая. С накрашенными глазками горюет с телефоном ... поможем чем можем жене и вдове преступников.. А что за свой срок депутатства сделала ????? Кроме как получала наши с вами деньги на свою любовь с преступником.....Народ, немного здравой мысли!
25.03.17 20:11
-
ГаврмоскваВообще то неплохо создать общественную акцию по поводу взыскания с этой парочки всех тех денег которые они в Думе на халяву из наших налогов получили. А то где нибудь простых людей гнут законом в бараний рог за то что такие вот депутаты законы утверждают и на деньги же налогоплательщиков праздник жизни устраивают. Что вообще это такое???? Просто вся эта история от начала и до конца унижение нашей страны. Здесь не молится надо здесь обращаться к общественности и требовать деньги в казну! За моральный ущерб нанесенный моей с вами стране.
25.03.17 20:35
-
Позор вамВы видели, как она украла ваши деньги?
25.03.17 21:19
-
гаврмоскваЯ знаю, что она получала зарплату в гос думе как депутат. И эти зарплаты берут из наших с вами налогов. Неужели бесплатно работала????? Одна на всю Думу.?????
25.03.17 21:26
-
ГаврмоскваВот удивительно! Как поплакать о бедной бедной депутатке , которая поощряла и выгораживала вора и овдовела . Так толпа, а как проблема с законом на месте так куда смотрит Путин. Вот пример таких людей которые законы творят в поощрении преступников. И которых поддерживают , типа бедненькая . Зачем же на зеркало пенять коли рожа крива! Депутат РФ . Это человек которому оказано доверие страны авансом. А такие вот дамочки сами ничего не делают, деньги получают, и еще преступников поощряют. Еще бы наложить штраф на тех кто их выдвигал в депутаты. Навыдвигали глупышей и воров на законотворчество.
25.03.17 21:36
-
Позор вамНе позорьтесь своим бредом.
25.03.17 21:41
-
-
-
-
-
АннаВам самой набраться здравых мыслей не мешает.
25.03.17 22:10
-
-
СимаОчень страшная ситуация, не дай Бог никому. Сил ей пережить. По человечески по женски очень жаль ее. Но это судьба. Детей она без проблем поднимет, там переживать не за что, есть кому думать.
25.03.17 17:47
-
гость московская областьОчень знакома боль по потере близкого человека... любимого....которого я по сей день оплакиваю и не могу смириться с тем что его нет.... а еще больнее за наших деток,которые знают папу по моим рассказам и фотографиям....потому что на тот момент когда не стало моего любимого им было по 11 месяцев(двойняшки).... И я лично как никто понимаю состояние Марии и искренне ей сочуствую...А боль от потери никогда не уйдет...
25.03.17 16:13
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
-
НезабудкаКошмар,..........
25.03.17 13:49
-
МетаморфозаИскренне жаль её. Очень.
25.03.17 12:32
-
ЛикаЩаз))))))))))))))))))) Молитесь кликуша сама.
25.03.17 11:33
-
ПрелестьПомолимся,чтобы Всевышний дал ей сил пережить тяжёлую утрату и поднять на ноги всех детей.
25.03.17 10:44
-
ПриветНужны ей твои молитвы .Она и не поднимает всех детей. Двое предыдущих живут не с ней. И этого сбагрит а сама побежит за следующим бандюком. У неё что ни мужик то либо бандит либо вор. Видно кроме бабла её ничего в жизни не интересует. Потому и живет все время с ворьём - что первый что второй, что убитый . Так что твои воззвания по фигу ей.
25.03.17 16:27
-
ПрелестьВы бы почитали её биографию,чтобы узнать,какая усердная с детства эта женщина.
25.03.17 21:21
-
...Да, вы правы, Мария очень образованная и многосторонне развитая личность.
25.03.17 21:43
-
&это помогает в семейной жизни с отбросами общества.
25.03.17 23:02
-
ООчень хорошо, что она такая расчудесная. И жаль, что все расчудесье ушло на воров и проходимцев. Смысл ?
26.03.17 02:04
-
-
-
-