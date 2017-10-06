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Диана Шурыгина теперь замужем


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Диана Шурыгина получила известность, рассказав историю изнасилования. Но теперь девушка предпочитает забыть о прошлом. Накануне Диана вышла замуж. Избранником звезды стал оператор Первого канала Андрей Шлягин.

18-летняя Диана и 29-летний Андрей познакомились весной, еще до того, как на телешоу «Пусть говорят» прозвучал резонансный рассказ девушки об изнасиловании.

Андрей - москвич, живущий отдельно от родителей в собственной квартире. Молодой человек внимательно проанализировал все телешоу с участием Дианы и пришел к выводу, что девушка действительно оказалась жертвой. Незадолго до свадьбы Шурыгина рассказала о знакомстве с родителями жениха. «Мама и папа Андрея хорошо меня приняли, мы регулярно вместе отдыхаем на их даче. Правда, они считают, что еще рано расписываться. С другой стороны, зачем тянуть? Пока кипят страсти, надо жениться».

В загс Диана приехала в пышном платье Lorenzo Rossi и, по наблюдениям журналистов, немного нервничала - как полагается юной невесте. После регистрации молодожены в компании друзей покатались на арендованном лимузине по Москве. А вечером в ресторане-чайхане в Южном Бутово прошел банкет.

Ранее мы писали: 

Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.

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Шурыгина шантажирует юношей? На жертву изнасилования появился компромат.


2 Не нравится 0 Нравится 06.10.2017 Теги: Диана Шурыгина

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