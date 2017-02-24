Диана Шурыгина заинтересовала олигархов
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Почти год она считала себя жертвой. Теперь 17-летняя Диана Шурыгина может стать звездой модельного бизнеса, попробовать сделать карьеру в шоу-бизнесе и, кто знает, даже выйти замуж за миллионера.
История девушки из Ульяновска стала предметом бурного обсуждения. 1 апреля 2016 года Диана обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании, которое произошло на дне рождения друзей. По словам девушки, которой на момент инцидента было 16 лет, парень избил ее и изнасиловал. Сергей же уверяет, что Диана пошла на близость добровольно. В декабре прошлого года Семенов был приговорен к 3 годам и 3 месяцам в колонии общего режима. По словам матери парня, отец Дианы якобы вымогал у их семьи миллион рублей за то, что девушка откажется от обвинений.
Недавно Диана побывала на шоу «Пусть говорят», где ее случай обсуждался с разных точек зрения. После выпуска программы в эфир Шурыгина стала героиней интернет-мемов, в ее адрес посыпались оскорбительные замечания.
В то же время некоторые деловые люди решили воспользоваться шумихой.
«Несколько агентств сообщили мне, что будут рады видеть Дианочку в качестве модели на Московской неделе моды, — пишет Андрей Малахов в своей колонке Starhit. — Помощники двух олигархов спросили, чем она в ближайшее время занята, и предложили устроить на 8 марта поездку в Куршавель. Известный музыкальный продюсер возжелал снять ее в клипе, сеть быстрого питания готова использовать образ. На мое удивленное «Почему?» я получил, если суммировать, следующий ответ. Диана сейчас популярна, но главное - ее незавидное материальное положение. И если даже отец бедняжки за миллион рублей пытался договориться с матерью парня, так почему же мы не можем выдвинуть свои коммерческие предложения».
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Обсуждение 26
Лучшие комментарии
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НикаЭта пьяная шалава отравила жизнь парню. И ещё и в шоколаде осталась, комплименты собирает. Нет в жизни справедливости! И красавицей эту тварь не назовешь.
24.02.17 19:54 Контекст комментария
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ДжулМир сошел с умааааа!!! Уже негодяйкам законченным деньги и роли предлагают. Что уж удивляться что мы так живем. Мы сами делаем этот мир
24.02.17 21:26 Контекст комментария
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AxОни её пожалеть в Куршавеле хотят, утешить.
24.02.17 14:19 Контекст комментария
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Валентин Ростов на ДонуА по "девушке" ну никак не скажешь что она страдает от позора. Ее угнетают только проколотые шины на папиной машине и (якобы) разбитый фейс мамани. Стыда от позора там и близко нет. о выходе Сергея Семенова на свободу http://televizorus.com/index/rtr/0-31
24.02.17 18:36 Контекст комментария
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[Inok_ Moscowмда, теперь у нас в стране всякие Шл становятся звёздами!
24.02.17 21:16 Контекст комментария
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СоваА уж Малахов "Дианочку" облизывал,смотреть противно,а постоянно говорит ,что живет под Богом
25.02.17 11:35
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Уе МскГлупая и злобная особа. А парня - жаль.
25.02.17 11:22
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Петушок золотой гребешокНичо Се раскудахтались. Нравится в говне копаться?
25.02.17 11:22
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Мила КерчьЗа державу обидно... за 1-й канал...за Андрея Малахова в том числе...просто стыдно...О какой нравственности можно говорить относительно этой "Дианочки", ее семьи и этих, которые ее приглашают....Это дейстительно открытый призыв к блуду...страшно за детей, а мне за внуков, которые подрастают. Не ведают, что творят...А Малахову нужно и после этих людей приглашать батюшку и не только для очистки студии, но и для полезной беседы и спасения душ.
25.02.17 10:42
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алинаА у нас так! Чтобы прославиться и начать зарабатывать чем попало,чем придется--надо посреди площади под камеру обосраться!Аля-Бузовы со своей пиписькой в интернете и в Пусть говорят и прочее--свет в окне для таких! Да здравствует всеобщее блядство!Только с олигарха после куршавеля эта тварь срубит миллиард!Я уж Малахова ненавидеть стала!Морда у него становится чудовищной!Скольких прославил!
25.02.17 10:04
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катя ЕкатеринбургА чему тут можно удивляться ? Наш мир с каждым годом становиться все, хуже и хуже. я не удивлюсь если в скором будущем роли и деньги будут предлагать всяким Блядям только за то , что они прославились на весь мир благодаря "позору" и мемам про них самих. Пара задуматься , и меняться уже сейчас тогда мир изменится в лучшую сторону.
25.02.17 09:41
-
людиНеужели в нашей жизни только так можно прославиться? На первой передаче сидела как овца, потом голос прорезался. Хамье вместе с родителями.
25.02.17 09:16
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IRISKA МоскваПочему не сделали экспертизу ,сразу можно было определить была ли девственницей? По ней видно что сама ноги раздвигала,шлюшка малолетняя! Ей с её жаргоном только в деревне сидеть! Нужно доказать что парень не виновен. Рано или поздно он из тюрьмы выйдет и она за всё ответит.
25.02.17 08:47
-
Шалава! Ни кожи, ни рожи. двух слов связать не может, на передаче только орала. училась похоже в вспомогательной школе.в куршавель ееЮ в куршавель!
25.02.17 08:26
-
ЩЩЩЩВ КУРШЕВЕЛЕ ТАКИЕ КАК ДИАША НУЖНЫ ХА ХА ХА) ГРУППОВОЙ ОПЫТ У НЕЁ УЖЕ ЕСТЬ)
25.02.17 08:07
-
Алёна2109 КрасноярскТо есть за счёт этой истории она пропиарилась,будет строить модельный бизнес,а у парня отпечаток на всю жизнь...
25.02.17 07:46
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marti Краснодаркаму эта тварь нужна тп и страшная как смерть ее гнабить будут всегда и по делу не один парень не станет с ней связываться И что теперь из за таких тварей у девушек расписку брать чтоли
25.02.17 00:42
-
LoraЭта история - наука всем. Теперь прежде чем лечь с кем-то, нужно требовать паспорт, фотографировать мадам с паспортом в обнимку, чтобы в случае чего - на суде показать.
24.02.17 23:57
-
ОльгаЛюди!!! Куда катится мир!!! Слава простите уткам!!! На месте олигархов я бы лучше фильм о Серёже сняла, чтобы другие парни не страдали от таких дианочек...
24.02.17 23:22
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ЕленаНу теперь все малолетки пример с нее брать будут, переспят с парнями, заяву накатают, и в "Пусть говорят" обратятся. И зачем вы, Андрей, это рассказываете. На ее примере все захотят моделями стать.
24.02.17 21:27
-
ДжулМир сошел с умааааа!!! Уже негодяйкам законченным деньги и роли предлагают. Что уж удивляться что мы так живем. Мы сами делаем этот мир
24.02.17 21:26
-
[Inok_ Moscowмда, теперь у нас в стране всякие Шл становятся звёздами!
24.02.17 21:16
-
Зараа олигархам полагается статья , вообще то с них можно денег побольше взять, родители сами будут возить по олигархам , а потом бежать заяву писать, если денег не дадут. Бизнес , папа и мама сутенеры. Надо эту ш..........у вместе с мамой бедуинам отправить , там им как раз самое место
24.02.17 21:12
-
kus Санкт-ПетербургИнтеллект олигархов очевиден
24.02.17 20:14
-
НикаЭта пьяная шалава отравила жизнь парню. И ещё и в шоколаде осталась, комплименты собирает. Нет в жизни справедливости! И красавицей эту тварь не назовешь.
24.02.17 19:54
-
Валентин Ростов на ДонуА по "девушке" ну никак не скажешь что она страдает от позора. Ее угнетают только проколотые шины на папиной машине и (якобы) разбитый фейс мамани. Стыда от позора там и близко нет. о выходе Сергея Семенова на свободу http://televizorus.com/index/rtr/0-31
24.02.17 18:36
-
Micha PiterНу девочка добилась чего хотела - внимание и слава в кармане, вон даже олигархи зовут куда-то зачем-то.. Парня жалко, но секс с несовершеннолотней запрещён, даже с согласия...
24.02.17 14:24
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УраПосле изнасилования, к олигархам)...
24.02.17 13:05