Диана Шурыгина заинтересовала олигархов

Почти год она считала себя жертвой. Теперь 17-летняя Диана Шурыгина может стать звездой модельного бизнеса, попробовать сделать карьеру в шоу-бизнесе и, кто знает, даже выйти замуж за миллионера.

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История девушки из Ульяновска стала предметом бурного обсуждения. 1 апреля 2016 года Диана обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании, которое произошло на дне рождения друзей. По словам девушки, которой на момент инцидента было 16 лет, парень избил ее и изнасиловал. Сергей же уверяет, что Диана пошла на близость добровольно. В декабре прошлого года Семенов был приговорен к 3 годам и 3 месяцам в колонии общего режима. По словам матери парня, отец Дианы якобы вымогал у их семьи миллион рублей за то, что девушка откажется от обвинений.

Недавно Диана побывала на шоу «Пусть говорят», где ее случай обсуждался с разных точек зрения. После выпуска программы в эфир Шурыгина стала героиней интернет-мемов, в ее адрес посыпались оскорбительные замечания.

В то же время некоторые деловые люди решили воспользоваться шумихой.

«Несколько агентств сообщили мне, что будут рады видеть Дианочку в качестве модели на Московской неделе моды, — пишет Андрей Малахов в своей колонке Starhit. — Помощники двух олигархов спросили, чем она в ближайшее время занята, и предложили устроить на 8 марта поездку в Куршавель. Известный музыкальный продюсер возжелал снять ее в клипе, сеть быстрого питания готова использовать образ. На мое удивленное «Почему?» я получил, если суммировать, следующий ответ. Диана сейчас популярна, но главное - ее незавидное материальное положение. И если даже отец бедняжки за миллион рублей пытался договориться с матерью парня, так почему же мы не можем выдвинуть свои коммерческие предложения».

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