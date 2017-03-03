Бородина против Шурыгиной

История юной Дианы Шурыгиной из Ульяновска остается в центре внимания публики. Девушка стала звездой соцсетей, в скором времени выйдет новая передача Андрея Малахова с ее участием. Но не всем нравится известность Дианы. Ксения Бородина на днях высказалась нелестно в адрес девушки.

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На днях ведущая провела прямой эфир в Periscope вместе с мужем. Поклонники поинтересовались отношением Ксении к истории Шурыгиной, и Бородина не стала нежничать. «Я думаю, что она ненормальная, если честно. Девочка, которая таким образом пиарится на всю страну — это просто отвратительно. Мне стыдно за ее родителей. Зачем идти пиариться с этой темой куда-либо?»

По предложению Бородиной, половой акт между молодыми людьми был по согласию. В версию изнасилования Ксении верится слабо. Супруг ведущей Омар Курбанов попытался успокоить жену и заметил, что все детали инцидента им неизвестны. Он добавил, что если Диана старается стать звездой соцсетей, то не значит, «что она что-то плохое до этого сделала и виновата в чем-то».

Впрочем, в итоге супруги решили не развивать дискуссию и переключились на другие темы.

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