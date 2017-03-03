 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бородина против Шурыгиной


0 0

История юной Дианы Шурыгиной из Ульяновска остается в центре внимания публики. Девушка стала звездой соцсетей, в скором времени выйдет новая передача Андрея Малахова с ее участием. Но не всем нравится известность Дианы. Ксения Бородина на днях высказалась нелестно в адрес девушки.

На днях ведущая провела прямой эфир в Periscope вместе с мужем. Поклонники поинтересовались отношением Ксении к истории Шурыгиной, и Бородина не стала нежничать. «Я думаю, что она ненормальная, если честно. Девочка, которая таким образом пиарится на всю страну — это просто отвратительно. Мне стыдно за ее родителей. Зачем идти пиариться с этой темой куда-либо?»

По предложению Бородиной, половой акт между молодыми людьми был по согласию. В версию изнасилования Ксении верится слабо. Супруг ведущей Омар Курбанов попытался успокоить жену и заметил, что все детали инцидента им неизвестны. Он добавил, что если Диана старается стать звездой соцсетей, то не значит, «что она что-то плохое до этого сделала и виновата в чем-то».

Впрочем, в итоге супруги решили не развивать дискуссию и переключились на другие темы.

  •  
    Рисунок
    Согласны с Ксенией?

Ранее мы писали: 

Диана Шурыгина заинтересовала олигархов. Девушку приглашают в Куршавель.

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Бородина похвасталась хорошей формой. Ведущая восстановила фигуру после родов. 



0 Не нравится 0 Нравится 03.03.2017 Теги: Ксения Бородина

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору