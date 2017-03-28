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Шурыгина шантажирует юношей?


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Школьница из Ульяновска Диана Шурыгина быстро приобрела известность после выступления на ток-шоу «Пусть говорят». История изнасилования девушки до сих пор бурно обсуждается в соцсетях. Однако сейчас появилась новая информация о Диане. Причем в свете новых данных Шурыгина выглядит вовсе не жертвой.

По данным Life, недавно Диана решила жестоко отомстить приятелю за легкомысленные посты в соцсетях. Девушка встречалась с неким Кириллом, у молодых людей завязались очень тесные отношения, однако в один день юноша опубликовал в соцсети фото с подписью: «Отдамся в руки симпатичной девушке».

Увидев пост бойфренда, Шурыгина пришла в ярость, связалась с одним из знакомых и предложила ему избить обидчика за определенное вознаграждение. В распоряжении Life оказалась аудиозапись переговоров Дианы. «Когда мы с ним только начинали общаться, он спрашивал: "Диан, а меня не посадят?" Я ему говорю: "Да нет, что ты, глупый что ли?" А потом мы с ним переспали все-таки, и я решила, раз он так себя ведет, этим воспользоваться. Ну, ты понял... Но мне этого мало», – заявляет девушка.

Согласно экспертизе аудиозаписи, голос действительно принадлежит Диане Шурыгиной.

Ранее мы писали: 

Диана Шурыгина заинтересовала олигархов. Девушку приглашают в Куршавель.

Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.

Диана Шурыгина поспорила с блогерами. Девушка становится знаменитостью.


0 Не нравится 0 Нравится 28.03.2017 Теги: Диана Шурыгина

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